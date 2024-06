Incêndio de grandes proporções destrói residência no Conjunto Morumbi em Cambé

0:00

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência localizada na Rua São Paulo Futebol Clube, no Conjunto Morumbi, na tarde deste Domingo. O incêndio começou por volta das 16h30 e consumiu toda a casa, que pertence ao Sr. José e à Sra. Clarice, ambos trabalhadores no setor de reciclados, onde o fogo teve início.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou deslocar duas viaturas de Londrina para atender à ocorrência, já que a guarnição de Cambé estava ocupada com um capotamento na PR-444. A rápida resposta dos bombeiros foi essencial para controlar as chamas, mas infelizmente a residência foi totalmente consumida pelo fogo.

Detalhes da Ocorrência:

Data: 02 de Junho de 2024

Horário: 16h30

Local: Rua São Paulo Futebol Clube, Conjunto Morumbi, Cambé – PR

Corpo de Bombeiros: Londrina

Causa do incêndio: Incêndio começou na área de reciclados

A família afetada perdeu todos os seus bens no incêndio. Além do casal proprietário, também moravam na casa um menino de 12 anos e um de 15 anos. A Defesa Civil e a Assistência Social de Cambé estiveram no local e retornarão na manhã seguinte, por volta das 8h, com uma Bobcat para realizar a limpeza do local e avaliar as condições de ajuda que a prefeitura pode oferecer.

Como Ajudar:

Quem desejar ajudar a família com doações de roupas, móveis ou outros itens pode entrar em contato com a filha do casal, Dayane Burguesan, pelo telefone (43) 9.8403-8540. Qualquer ajuda será bem-vinda para apoiar a família neste momento difícil.