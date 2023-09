Incidente no Rio Paraná: Explosão de motor em lancha deixa três feridos em Porto Rico – PR

Ação rápida do Samu e helicóptero do Grupo de Operações Aéreas do Samu salva vítima em estado grave

Porto Rico, 08 de setembro de 2023 – Uma tarde que deveria ser de lazer acabou em susto e ferimentos quando o motor de uma lancha explodiu, deixando três pessoas feridas no Rio Paraná, em Porto Rico, Paraná. O incidente ocorreu logo após o piloto dar a partida na embarcação.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), duas das vítimas sofreram ferimentos leves, enquanto uma terceira pessoa ficou em estado mais grave. Todos os feridos foram prontamente socorridos e encaminhados ao hospital local.

A gravidade do estado da vítima mais crítica exigiu uma ação rápida e eficaz. Nesse momento, o helicóptero do Grupo de Operações Aéreas do Samu entrou em ação para realizar a transferência da pessoa ferida para o hospital de Paranavaí, onde ela receberá os cuidados necessários.

O episódio serve como um alerta sobre a importância de manter as embarcações em condições seguras e realizar manutenção regular dos motores. Incidentes como esse destacam a necessidade de precaução e conscientização para garantir a segurança de todos aqueles que desfrutam dos recursos aquáticos da região.

As autoridades continuam investigando as causas da explosão do motor da lancha, visando evitar incidentes semelhantes no futuro. A comunidade local se une em apoio às vítimas e suas famílias, desejando uma recuperação completa e rápida para todos os envolvidos neste lamentável acontecimento.