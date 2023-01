O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) publicou nesta segunda-feira (2) o calendário de exames e ações para este ano de 2023, com destaque para o cronograma do Enem 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio).

As inscrições devem ser feitas entre os dias 8 e 19 de maio. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro, e o resultado deve sair em 16 de janeiro de 2024. Como o edital do Enem ainda não foi publicado, as datas podem sofrer alterações.

O Inep divulgou o calendário do ano, com o cronograma do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e do Censo Escolar, entre outras ações. Para conferir os calendários completos, basta acessar a página do Inep.

Com informações: R7