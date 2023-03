Inês Belanson recebe título de Cidadã Honorária por seu trabalho com o projeto social “Acamados Mais Amados”

Em uma cerimônia realizada na noite de segunda-feira (27/03), a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Cambé homenageou Maria Inês Madalosso Belanson, concedendo-lhe o título de Cidadã Honorária pelos serviços prestados à comunidade, em especial por seu trabalho no projeto “Acamados Mais Amados”, que presta assistência e orientação a cerca de 150 famílias.

A iniciativa partiu do vereador Jota Mattos e o plenário da Câmara ficou lotado com a presença de pessoas assistidas pelo projeto de Inês Belanson, amigos, colegas de trabalho, parentes e autoridades. Durante a solenidade, Inês afirmou: “A caridade é a que fica, precisamos lembrar disso. Gosto de fazer o que faço e é uma honra receber esse título diante de tantas pessoas importantes para mim e meu trabalho”.

Foto: Aurélio Cardoso/Assessoria da CMC

O vereador Jota Matos falou sobre o trabalho e a história de vida da homenageada em forma de poema, sendo aplaudido de pé. O ex-vereador, ex-prefeito e ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly abençoou o trabalho de Inês e lembrou sua longa trajetória política a partir da Câmara de Vereadores de Cambé até a Câmara Federal. “Sempre me dividi entre o desenvolvimento econômico e social. Precisamos lembrar da Palavra – vim para servir e não para ser servido. Deus te abençoe, Inês, você e seu trabalho”, afirmou Hauly.

O ex-prefeito Zé do Carmo afirmou que cada liderança comunitária se sentiu homenageada e que não era necessário citar a obra de Inês. “Cada pessoa aqui guarda no seu coração parte do seu trabalho, que você continue cada vez mais mostrando resultado”. Aparecida Pascueto, a Cidinha, ex-vereadora e ex-vice-prefeita, também destacou o trabalho assistencial exercido por Inês Belanson ao longo dos anos. “Sempre fomos amigas e sempre admirei seu trabalho. Você merece todas as homenagens”.

A homenagem foi encerrada com a palavra do neto de Inês, Leonardo Henrique, que destacou a importância dela para toda a família. “Ela merece tudo isso por ser perseverante e esperançosa, sempre”. Além do projeto “Acamados Mais Amados”, Inês Belanson também possui o Varal Solidário, que disponibiliza roupas para pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social.

Fotos – Aurélio Cardoso/Assessoria da CMC