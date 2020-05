Estudantes que ainda não se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terão mais cinco dias para fazê-lo. O novo prazo definido pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) será até às 23h59 da próxima quarta-feira (27). Após a inscrição, o pagamento do boleto deve ser feito até dia 28.

A iniciativa decorre de entendimento alcançado entre o Inep e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em reunião nesta sexta-feira (22).

Segundo o Ministério, já foram registradas mais de 5 milhões de inscrições no Enem 2020, incluindo mais de 100 mil pessoas na prova digital. Como já anunciado anteriormente, no final de junho será feita uma enquete com os participantes inscritos.

A pesquisa será feita diretamente na Página do Participante. As datas dos exames serão definidas após essa consulta.

INSCRIÇÕES – Para se inscrever o aluno deve acessar a Página do Participante no link enem.inep.gov.br/ e informar o número de seu CPF e a sua data de nascimento. Depois basta seguir o passo a passo indicado (escolha do tipo de prova, se impressa ou digital, confirmação de dados, informações pessoais e de endereço).

Ao finalizar a inscrição o aluno (não isento) deverá pagar até o dia 28 de maio a taxa de inscrição para confirmar a sua participação no Exame. A taxa é de R$ 85,00.

Dúvidas e orientações podem ser tiradas diretamente na página do Inep na aba Perguntas Frequentes disponível no link portal.inep.gov.br/web/guest/enem/perguntas-frequentes

ENEM – O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho do estudante e colabora para o acesso à educação superior (Sisu – Prouni – instituições portuguesas) e pelo acesso a financiamento e apoio estudantil (Fies – Prouni).

Agência Estadual de Notícias