Na manhã desta quarta-feira (01/02), investigadores da Delegacia da Mulher de Londrina, cumpriram um mandado de busca e apreensão, em uma residência localizada na zona rural de nossa cidade, na região do Limoeiro.

Durante as buscas, foram apreendidas 01 pistola calibre 09 mm, 03 carregadores e 13 munições calibre 09mm.

O acusado, um homem de 35 anos, teria agredido sua esposa no final do ano de 2022, com chutes, enforcou a mesma e tentou tapar sua boca para que a mesma não pedisse socorro. Porém, vizinhos escutaram os gritos e socorreram a vítima.

A vítima de 33 anos de idade, procurou a Polícia Cívil, no dia seguinte, foi instaurado o inquérito policial e as investigações continuam.