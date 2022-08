IRPF 2022: consulta ao 4º lote de restituição deve ser liberada nesta semana

O 4º lote está previsto para ser pago aos contribuintes já na próxima semana, no dia 31 de agosto. Tradicionalmente, a consulta é liberada uma semana antes do pagamento.

A Receita Federal do Brasil (RFB) deve liberar ainda nesta semana a consulta ao quarto lote de restituição referente ao Imposto de Renda Pessoa Física 2022 (IRPF) , penúltimo lote previsto para este ano.

No calendário de pagamentos divulgado pela autarquia, o acerto deste lote está previsto para ser feito na conta dos brasileiros que tenham valores a receber e tenham sido incluídos neste grupo já na próxima semana, no dia 31 de agosto (quarta-feira).

Com o depósito previsto para a quarta-feira da semana que vem, é esperado que a Receita disponibilize a consulta ao quarto lote de pagamentos ainda nesta semana, por volta da quarta-feira (24).

Embora a autarquia ainda não tenha confirmado a data, tradicionalmente, a consulta é liberada uma semana antes do dia previsto para pagamento de cada lote.

Quando disponível, a consulta poderá ser feita pelos contribuintes pelo e-CAC ou pelo site da Receita.

Aqueles que têm quantias a receber do Fisco, devem ficar atentos às contas bancárias indicadas no preenchimento, pois o acerto será feito por essa via.

Calendário de pagamento

Até o momento, foram finalizados os três primeiros lotes de restituição do IRPF 2022, restando apenas os dois últimos previstos para este ano.

Confira o calendário dos que já foram pagos:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 30 de julho

Confira calendário dos acertos que ainda não foram pagos:

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

