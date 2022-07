Jeferson é mais um reforço do Tubarão para a Série B

O lateral-direito Jeferson, de 26 anos, foi oficializado nesta quinta-feira (28), como reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor passou por exames médicos e já está integrado ao grupo comandado pelo técnico Adilson Batista.



Antes de assinar com o Tubarão, Jeferson defendeu as cores da Ferroviária-SP e disputou a Série D do nacional. Natural de Campinas-SP e revelado pela Ponte Preta, o defensor tem passagens por Vitória, Vila Nova, Botafogo-SP, Ituano, Mirassol, Sport e Náutico.



Após vestir a camisa alviceleste, Jeferson projetou o segundo semestre pelo LEC.

“Sou muito grato ao Londrina pela oportunidade! Podem ter certeza que o clube terá um cara muito aguerrido em campo, um atleta que procura vencer sempre. Estou focado, vim pra ajudar, somar dentro e fora de campo”, destacou Jeferson.



O defensor é o segundo reforço do Tubarão para a sequência da Série B. Antes do lateral, a diretoria já havia oficializado o volante Gustavo, na semana passada.



Ficha técnica do atleta:

Nome completo: Jeferson de Araújo de Carvalho

Data de nascimento: 22/06/1996

Natural de: Campinas-SP

Posição: Lateral-direito

Dominância: Destro

Altura: 1,70

Peso: 67 kg

Clubes: Ponte Preta (2013-2020), Vitória (2018), Vila Nova (2019), Botafogo (2020), Mirassol (2021), Náutico (2021), Ituano (2021), Santo André (2022) e Ferroviária (2022)