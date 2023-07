Jovens que fizeram alistamento online em 2023 devem comparecer pessoalmente à Junta Militar

Você fez o alistamento militar obrigatório online em 2023? Pois saiba que agora deve comparecer pessoalmente à Junta Militar para dar sequência no processo. A segunda etapa contempla o pedido do certificado de dispensa e também o agendamento do juramento à bandeira. A Junta Militar funciona de segunda à sexta-feira, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h, na Rua Pará, 154.

Para dar sequência ao processo, o jovem deve ir à Junta Militar com o certificado de alistamento, RG, CPF e comprovante de residência em mãos. Com isso, será emitido um documento para pagamento, no Banco do Brasil, da taxa de emissão do certificado, e posteriormente o agendamento do juramento à bandeira. Quem não fizer essa etapa, não tem acesso ao documento esse ano. Além disso, se você ainda não deu entrada no alistamento e perdeu o prazo online, pode comparecer à Junta e ficar em dia com o processo.

O chefe da Divisão de Serviço Militar de Cambé, Daniel Serezuela, destacou porque é preciso comparecer pessoalmente à Junta, e o que implica a não realização da etapa. ”O jovem deve se apresentar para que a Junta Militar saiba quem é o alistado, onde ele mora, fazer toda a revisão e comprovação de documentação, além do pagamento da taxa da emissão do documento e agendamento do evento cívico de juramento à bandeira. Quem não fizer isso acaba ficando para o ano que vem, porém, o certificado de alistamento da primeira etapa tem validade, e quando ele acabar, todo o processo tem que ser refeito. Lembrando que não ficar em dia com a situação militar pode resultar uma série de sanções como multa, não poder tirar o Título de Eleitor, não poder ser registrado em empresas, ter carteira assinada, participar de concursos públicos, cursar faculdade, tirar passaporte, entre outros serviços”.

Para maiores informações, é só entrar em contato com a Junta através do telefone (43) 3174-0183.