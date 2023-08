Líder Sindical Mauri Viana Pereira é Absolvido de Acusações após Investigação

O líder sindical Mauri Viana Pereira foi absolvido pelo Tribunal Regional Federal do Distrito Federal em relação a um processo no qual enfrentava acusações de lavagem de dinheiro e peculato. A decisão foi emitida pela juíza Pollyanna Martins Alves, da 12ª Vara, na quarta-feira (16).

No decorrer de 2018, Mauri chegou a ser detido temporariamente pela Polícia Federal durante uma das fases da operação “Registro Espúrio”, uma investigação voltada para a apuração de um suposto esquema de ocultação de bens adquiridos através de fraudes em registros sindicais no então Ministério do Trabalho.

Durante esse período, os investigadores alegaram que o líder sindical teria desviado a quantia de R$ 2,5 milhões do Ministério, utilizando sua própria esposa para encobrir seus ativos. Contudo, Mauri sustentou sua inocência, cooperou plenamente com a Polícia Federal e o Ministério Público, ao mesmo tempo que expressou seu lamento pelo fato de a operação ter lançado uma sombra sobre sua reputação, apesar de sua inocência.

Mauri Viana Pereira, vice-presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), bem como presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas (Fenatracoop) e do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas, Agrícolas, Agropecuárias e Agroindustriais do Paraná (Sintacroop-PR), afirmou sua satisfação com a absolvição. Ele expressou que a operação afetou sua imagem, apesar de sua inocência, mas que espera que esta decisão judicial reabilite sua reputação prejudicada.