Grave Acidente na PR 170 Deixa um Ferido e um Veículo Não Identificado Fogem da Cena

Prado Ferreira, 20 de agosto de 2023 – Na noite do último sábado, um complexo acidente de trânsito chocou os moradores de Prado Ferreira, município localizado no estado do Paraná. O incidente ocorreu por volta das 19:00min na PR 170, no trecho próximo ao quilômetro 48. As autoridades do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual de Rolândia (BPRv) foram acionadas para o local do sinistro.

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu dois veículos que trafegavam na mesma direção, no sentido Jaguapitã a Centenário. O veículo de identificação V01, um VW/ UP com placas de Jaguapitã-PR, era conduzido por G. M. M., um homem de 76 anos. O motorista do V01 sofreu ferimentos no acidente e foi imediatamente encaminhado ao Hospital Municipal de Prado Ferreira para receber os cuidados médicos necessários.

O segundo veículo envolvido, identificado como V02, é um Renault/Logan com placas de Tamarana-PR. O condutor do V02, no entanto, não foi identificado no local do acidente e fugiu da cena antes da chegada das autoridades.

O acidente ocorreu em condições de tempo consideradas boas e em uma pista de mão única. Segundo as informações, não havia placas de velocidade no local do sinistro. A PR 170, onde ocorreu o acidente, é uma rodovia de grande circulação na região e conecta diversos municípios paranaenses.

Os detalhes precisos do acidente ainda estão sendo investigados, mas de acordo com as informações iniciais, os dois veículos colidiram de maneira complexa, resultando em danos substanciais. O veículo V01 foi liberado no local após os procedimentos de registro e inspeção. Já o veículo V02, que teve seu condutor ausente da cena, foi removido ao pátio com a assistência do guincho do 15° Batalhão da Polícia Militar.

As autoridades estão trabalhando para identificar o condutor do veículo Renault/Logan e entender as circunstâncias que levaram ao acidente. A população local está em choque com o ocorrido e espera por mais informações das investigações em andamento.