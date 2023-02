O Londrina Esporte Clube apresentou seu novo treinador para a temporada de Campeonato Paranaense. “É com muita expectativa que recebemos Omar Feitosa, um profissional experiente com 55 anos, que tem uma extensa carreira no futebol brasileiro, incluindo clubes como Paraná Clube, São Paulo, Palmeiras e Santos. Omar já atuou como treinador no Paraná Clube em 2022 e no Iporá-GO em 2023”. Informou a nota oficial do Clube

Além de Omar, o clube também recebe Rodrigo Pozzi como auxiliar, conhecido pelos torcedores Alvicelestes pelo seu trabalho na equipe sub-17 na Copa do Brasil de 2021. Edson Vieira, um ex-atleta do clube, também se junta a equipe como auxiliar técnico fixo.

O time se reapresentou na tarde de hoje, com Omar, Rodrigo e Edson tendo o primeiro contato com o elenco. Estamos animados com a chegada deste trio e ansiosos para ver o desenrolar da temporada!