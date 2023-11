Londrina conquista vitória sobre Botafogo-SP na despedida da Série B com gol de William Barbio

Em uma partida que marcou o encerramento da trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina celebrou um triunfo fora de casa diante do Botafogo-SP, com um gol determinante de William Barbio, convertido de falta no segundo tempo do confronto.

A noite de sábado foi testemunha da última atuação do Londrina nesta temporada, e a equipe demonstrou sua força ao sair com uma vitória por 1 a 0 em Ribeirão Preto (SP), encerrando sua participação no campeonato de forma positiva.

Apesar do resultado positivo, o contexto não alivia a situação do Londrina na classificação final da Série B. Com 31 pontos acumulados, o clube encerrou sua participação na 19ª colocação, já rebaixado para a próxima temporada na Série C. Por outro lado, o Botafogo-SP encerrou sua campanha na 12ª posição, acumulando 47 pontos ao longo da competição.

O ano foi marcado por uma série de adversidades para o Londrina, evidenciando uma disparidade entre a diretoria do clube e a gestora do futebol, um impasse que delineou o destino da equipe, agora destinada à Série C no próximo ano.

Olhando para frente, a gestão do futebol volta às mãos do próprio clube, que busca estabelecer parcerias para investimentos futuros, inclusive considerando a possibilidade de venda da Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

O desfecho da temporada coroa um período desafiador para o Londrina, que agora se volta para o planejamento visando uma reconstrução estratégica e a busca por uma performance mais sólida na próxima etapa da competição nacional.