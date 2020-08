Ituano e Londrina fizeram um jogo fraco e empataram em 1 a 1, na tarde deste domingo (23), no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu. O duelo foi válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Matheus Bianqui abriu o placar para o time Alviceleste e Chicão Amorim fez contra, empatando para o Ituano.

Com o empate fora de casa o Tubarão já soma nove jogos sem vitorias, entre o Paranaense e o Brasileirão da Série C.

Com o empate, o Galo de Itu fica na quinta posição da tabela com quatro pontos. O Londrina fez apenas o seu segundo ponto na Série C e permanece na oitava posição do grupo B.

O Londrina volta a campo no próximo domingo (30) contra o Boa Esporte as 16h no estádio do Café em Londrina, já o Ituano enfrenta o Brusque no mesmo dia e horário na cidade de Brusque.