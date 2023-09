Londrina Esporte Clube anuncia retorno do técnico Roberto Fonseca

Na noite da última sexta-feira (08/09), o Londrina Esporte Clube acertou o retorno de Roberto Fonseca como técnico. Esta será a sexta passagem de Fonseca pelo comando do Tubarão, demonstrando sua identificação com o clube e a cidade.

Em um momento desafiador, com o Londrina ocupando a penúltima colocação na Série B e a sete pontos de sair da zona de rebaixamento, Fonseca chega com a missão de ajudar o time a reverter a situação. O treinador expressou sua confiança: “Sabemos da situação, mas não tem nada perdido. Vamos trabalhar e focar nos resultados”, destacou o novo técnico alviceleste.

A apresentação oficial de Roberto Fonseca está marcada para a próxima segunda-feira, marcando o início de um novo ciclo no Londrina Esporte Clube. A chegada do treinador é vista como um passo importante na busca pela recuperação do time na Série B e no fortalecimento da equipe.

Os torcedores do Tubarão agora aguardam com expectativa para ver como Fonseca, com sua vasta experiência no clube, contribuirá para os desafios que se aproximam na competição. A paixão e o apoio da torcida alviceleste serão fundamentais nessa jornada em busca de melhores resultados e da saída da zona de rebaixamento.