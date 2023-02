Londrina e Rio Branco-PR empataram em 1 a 1 na noite de quarta-feira, no estádio do Café, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense.

Victor Hugo marcou o primeiro gol para o Londrina, mas João Amilton empatou logo em seguida para o Rio Branco-PR com um gol de falta.

A equipe de Londrina saiu na frente, mas acabou cedendo o empate para o Rio Branco-PR. A equipe de Tubarão segue na sétima posição e saiu vaiada do estádio pelos torcedores, que protestaram contra mais um tropeço. Por outro lado, o Rio Branco-PR conseguiu conquistar seu primeiro ponto no estadual.

O Londrina visita o São Joseense no domingo, às 15h30, no estádio do Pinhão.