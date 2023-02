A cidade de Cambé finalizou 2022 com chave de ouro na geração de emprego. De acordo com os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) na tarde desta terça-feira (31/01), o município colocou 14 mil pessoas no mercado de trabalho, enquanto 13.063 foram desligadas em 2022, ficando com saldo positivo de 937 postos de trabalho gerados no ano. Em relação a 2021, a geração de empregos teve um crescimento de 3,92%.

Em 2022, todos os cinco setores contrataram mais do que demitiram, com destaque para os setores de Serviços e o Comércio Varejista, que ficaram com saldos de 420 e 279 empregos gerados no ano, respectivamente. Em 2022, o número de empregos gerados cresceu 3,92%; no total, são mais de 22.735 pessoas trabalhando formalmente na cidade.

No ano, dezembro foi o único mês que demitiu mais do que contratou, ficando com uma saldo negativo de – 262 empregos. O resultado de 2022 ficou abaixo do registrado em 2021, que colocou 2.597 pessoas no mercado de trabalho. Cambé teve destaque em relação às cidades da região, como Arapongas (-0,31%), Apucarana (0,85%), Ibiporã (3,22%), Londrina (4,69%) e Rolândia (6,84%).

José Aparecido Rolim, secretário de Trabalho e Profissionalização, comemora os resultados de Cambé em 2022 e garante que colocar a população no mercado de trabalho é uma das prioridades para este ano. “A gente quer dar oportunidade para todos os perfis de pessoas, desde o jovem que quer ter o primeiro emprego até a pessoa que já trabalha há anos e quer mudar de profissão. Uma forma de fazer isso é ofertando cursos profissionalizantes, que são gratuitos e um diferencial no currículo de quem está em busca de um trabalho”, ressalta.

Para 2023, os cursos disponíveis na Agência do Trabalhador de Cambé são: cabeleireiro, manicure e pedicure, automaquiagem, vendas por redes sociais, maquiagem profissional, boas práticas e manipulação de alimentos, edição de vídeo, inglês básico, cuidador de idosos, Libras, programador de web, panificação, português para estrangeiros, costura industrial e barbeiro. A carga horária dos cursos varia de quatro a 180 horas.

Para fazer a inscrição, a população deve entrar em contato com o Sine através do telefone 3174-0443 (WhatsApp). A expectativa é de que as aulas comecem entre os meses de março e abril.