No dia 01/02/2023, por volta das 20H44, houve um acidente de trânsito na rodovia Melo Peixoto, km 163, na altura do Bratislava em Cambé.

De acordo com as informações, o acidente envolveu três veículos, um Hyundai HB20 branco, um GM Corsa Sedan Maxx branco e uma moto Honda CG 150 Titan EX vermelha. O Hyundai HB20 estava empreendendo fuga da polícia no momento do acidente.

Três pessoas ficaram feridas, uma mulher de 35 anos com as iniciais do nome T. D. C., que teve ferimentos leves, um homem de 35 anos com as iniciais do nome M. A. T., que também teve ferimentos leves e outro homem de 47 anos com as iniciais do nome F. S., que teve ferimentos moderados.

Os socorristas do Siate e do Samu atenderam às vítimas e as encaminharam para a Santa Casa de Cambé.