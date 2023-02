No dia 02 de fevereiro de 2023, às 08h15, houve um acidente de trânsito na RUA FRANCISCO DELGADO SANCHES, na região central de Cambé.

O acidente envolveu um automóvel CITROEN C5 20 EXCL BVA, cor prata, e uma motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI, cor preta. A vítima, um homem de 23 anos com as iniciais A. F., sofreu ferimentos leves.

Os Socorristas do Siate prestaram atendimento à vítima e apesar do susto, ele está bem. É importante destacar a importância de sempre dirigir com atenção e cuidado para evitar situações como essa.