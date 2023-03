Mais atrativa, Cambé celebra aumento na abertura de empresas e geração de empregos

A Prefeitura de Cambé sabe a importância que o setor industrial tem para o desenvolvimento da cidade e vem criando mecanismos para atrair cada vez mais novas empresas. A oferta de parques industriais e a agilidade no processo de abertura de empresas são diferenciais que estão fazendo a cidade atrair cada vez mais novas empresas. Só em 2022, foram abertas 2.258 empresas, do microempreendedor individual (MEI) ao pequeno, médio e grande negócio. No total, a cidade possui mais de 13 mil empresas que geram empregos e trazem renda para diversas famílias cambeenses.

De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cambé, nos últimos dois anos, a cidade recebeu 4.525 novas empresas de todas as naturezas jurídicas. Só no ano passado, 2.258 empresas decidiram abrir as portas em Cambé.

Em 2023, o ano começou a todo vapor: janeiro tem um saldo positivo de 107 novas empresas, sendo 91 microempreendedores individuais e 16 empresas de outras naturezas jurídicas. No total, Cambé tem 13.509 empresas ativas e em plena expansão.

Diferencial

Cambé conta com quatro parques industriais espalhados pelos quatro cantos da cidade, que sediam mais de 300 empresas de pequeno, médio e grande porte. A logística também contribui, já que conta com duas rodovias importantes (PR-445 e BR-363) para o escoamento de produtos e uma linha férrea que liga Cambé ao Porto de Paranaguá.

Além disso, segundo dados da Secretaria de Fazenda, a média de tempo de abertura de empresas na cidade é de 13 horas, abaixo das médias paranaense e nacional, que são de 19 horas e 1 dia e 11 horas, respectivamente.