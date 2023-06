Mais um suspeito de envolvimento no ataque a escola de Cambé é preso

Na tarde desta quarta-feira (21), a Polícia Civil do Paraná, em colaboração com policiais de Pernambuco, efetuou a prisão de Vitor Gabriel Ramos da Silva, de 18 anos, por suspeita de ligação com o ataque ao Colégio Estadual Helena Colody. O mandado de prisão foi expedido após intensas investigações e busca por informações.

O suspeito foi capturado em Gravatá, no estado de Pernambuco, e será trazido de volta ao Paraná para responder pelos seus supostos envolvimentos no trágico incidente que resultou na perda de dois adolescentes. As investigações continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes desse caso.