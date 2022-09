Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 21 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Tarifa deve baixar no Norte e no Nordeste

Anatel pressiona operadoras por repasse de corte de ICMS

Senado deve votar projeto que remaneja verba para enfermagem

Conselho federal muda regras e facilita cessão temporária de útero

O Globo

Economia verde tem potencial, dizem empresários

Da terra para o céu

Combate à inflação impõe desafios a bancos centrais no mundo todo

Crise afetou mais gravemente quem vive no Nordeste

Na contramão do exterior, Bolsa sobe 0,62% e dólar recua 0,25%

Anatel vai obrigar repasse da redução do ICMS para consumidores

Bolsonaro deve anunciar novo bloqueio de despesas

Folha de S. Paulo

Presidente promete desmembrar pasta e dar escolha a empresários

Govemo terá de anunciar novo corte de despesas a dez dias da eleição

Mercado não descarta alta residual dos juros hoje

Gás de cozinha fica mais caro após Petrobras cortar preços na refinaria

Rússia acelera anexações na Ucrânia e ameaça o Ocidente

Guterres defende diplomacia para frear desastre climático

Líder brasileiro vai a rodízio (em meio a multidão de apoiadores em Nova York)

STF forma maioria para suspender decreto de armas de Bolsonaro

Valor Econômico

Orçamento é alvo de disputa entre governo e parlamentares

Cortes drásticos em verbas para ações sociais na proposta do Orçamento federal para 2023 são a ponta visível de uma batalha silenciosa travada nos bastidores do poder

Combustíveis têm 11 cortes de preços em dois meses

Integrantes da campanha de presidente Jair Bolsonaro têm a expectativa de que a Petrobras continue a produzir boas notícias a cada semana até a conclusão do processo eleitoral

Petrobras dá ‘guinada’ e acelera cortes nos preços da gasolina e diesel

Expectativa na campanha de Bolsonaro é que estatal continue a produzir boas notícias a cada semana até a eleição

Orçamento cria disputa entre Congresso e área econômica

Ministério quer dividir com parlamentares ônus de corte em programas sociais

Regra de conteúdo no Mercosul segue na mira do governo

Ideia é diminuir percentual de 60% para 50% e depende do aval dos demais membros do bloco

STF avalia ação sobre educação que pode custar R$ 120 bi aos municípios

Tribunal julga exigência de vagas públicas para todas as crianças até cinco anos e pode destravar 15,6 mil processos semelhantes

Novas projeções fiscais indicam primeiro superávit primário do país desde 2013

Governo deve anunciar medida na quinta, junto com novo bloqueio de recursos para que despesas caibam no teto de gastos

Prévia do IGP-M tem maior queda em quase 4 anos

Quedas de preços em commodities e em combustíveis no atacado levaram a um recuo de 0,91% na segunda prévia em setembro do indicador

Rússia prepara anexação de áreas ocupadas na Ucrânia

A medida ameaça ampliar ainda mais a dimensão do conflito e tem o potencial de dar ao presidente russo, Vladimir Putin, a base jurídica formal para usar armas nucleares para defender o que Moscou consideraria território russo

Chineses deixam mercado de imóveis dos EUA

Depois de inflacionar o mercado americano entre 2013 e 2018, as companhias chinesas venderam um total de US$ 23,6 bilhões em imóveis comerciais nos EUA desde o começo de 2019

Segurança alimentar global em xeque

Colheitas menores que as esperadas nos Estados Unidos ampliam a preocupação sobre a oferta de grãos

Plantio de soja tem bom ritmo no Paraná

Estado prevê área e colheita recorde, mas segue atento ao clima

Com oferta menor que as previsões no Brasil, cresce pressão no mercado de café

Conab reduz estimativa para a colheita no país este ano de 53,4 milhões para 50,4 milhões de sacas

‘Superquarta’ mostra EUA e Brasil em momentos distintos de ciclos de juros

Enquanto Fed pode acelerar ritmo de alta, BC deve encerrar ciclo de ajustes na Selic

Europa abandona taxa negativa em meio à escalada da inflação

O Riksbank, da Suécia, tornou-se o primeiro a abandonar a política

O ambiente de juros global e a crise dos anos 80

Grande questão que fica, dados os paralelos entre o período atual e aquele momento, é se haverá novamente uma forte crise de dívida nos países emergentes

Estudo da CNI mostra que 10% das súmulas do TST contrariam reforma

Levantamento aponta ainda orientações em desacordo com CLT e decisões do STF

Empresa deve ampliar controle sobre elos da cadeia produtiva

Sete commodities agrícolas são responsáveis por mais de um quarto da perda global de florestas

Concessões florestais crescem, mas ritmo é lento

Área concedida pode chegar a 4 milhões de hectares até o fim do ano, mas potencial é maior, dizem especialistas

Árvores voltam a ganhar espaço no desenho urbano

Cidades de todo o mundo avançam na redução das emissões de gases do efeito estufa, mas poucas incorporam a criação de florestas urbanas

Por hora, Brasil derruba 30 Maracanãs de árvores

Desmatamento cresceu 20% e Amazônia respondeu, sozinha, por 59% da área desmatada em 2021

Com seca e atividade humana, área queimada cresce 35 vezes no Pampa

De janeiro a julho de 2022, os incêndios consumiram 28,6 mil hectares, ante 823 hectares em igual período de 2021

Ararinhas ‘importadas’ da Alemanha ajudam a repovoar o território

Caatinga reúne 1,8 mil espécies da fauna brasileira e 125 estão ameaçadas de desaparecer

“Recaatingamento” já restaurou 25 mil ha em comunidades baianas

Técnica usa metodologia de mitigação dos efeitos da desertificação e do aquecimento global

Pantanal se auto-organiza para prevenir incêndios

Moradores e fazendeiros do Pantanal de organizam para evitar novas tragédias na região, como o incêndio de 2020, que afetou um terço do bioma

Startups apostam no monitoramento para evitar queimadas

Pequenas empresas desenvolvem e vendem projetos para florestas privadas e no etxerior, mas têm dificuldades de negociar com o setor público

Agroflorestais recuperam a paisagem em RR

Startup Radix e a ONG Courageous Land miram terras degradadas por atividades agropecuárias

Com licor negro e biomassa, matriz energética é 89% renovável

Bracell, que é autossuficiente na geração de energia para produzir celulose, comercializa seu excedente