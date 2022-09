UEL passa a aceitar PIX para pagamento de taxa de inscrição do vestibular

A modalidade fica disponível no momento do preenchimento do formulário de inscrição pelo site da instituição. É possível escolher entre PIX ou boleto bancário.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), no norte do Paraná, passou a aceitar PIX como forma de pagamento da inscrição para o Vestibular 2023. A taxa custa R$ 167.

O objetivo, conforme a instituição, é tornar mais rápido e moderno o processo para os candidatos. As inscrições estão abertas até 10 de outubro.

De acordo com a UEL, a modalidade fica disponível no momento do preenchimento do formulário de inscrição pelo site da instituição. É possível escolher entre PIX ou boleto bancário.

A universidade destaca que a inscrição é confirmada só depois do pagamento da taxa, o que pode ser conferido no item “situação da inscrição”, no site do vestibular.

Se for preciso reimprimir a guia de pagamento da inscrição, seja por PIX ou boleto, o candidato pode fazê-lo até 11 de outubro, às 21h.

Cobra News