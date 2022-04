Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 27 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: País tem 7 mil obras públicas paradas, orçadas em R$ 9 bi

‘Não sabia que tinha de vender empresa para resolver conflito’

BB prevê R$ 2 bi em pedidos de crédito durante a Agrishow

MP é alvo de emendas que tornam o benefício permanente e mais alto

Governo conta com Lira para barrar Auxílio a R$ 600

Mercado já vê inflação em 7,65% no ano, indica BC

Municípios de pequeno porte são os que mais sofrem com obras paradas

Hospitais de SP têm alta de crianças internadas

O Globo

Manchete: Plenário do STF deve julgar perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira

Governo defende realização de leilão de termelétricas a gás

‘Será preciso revisitar a globalização e ter ação local’

Teto deve ser mantido, extinto ou revisto?

Dólar fecha perto de R$ 5. Bolsa tem 7- queda seguida

Tudo pela marca

Surto de hepatite pode ser apenas a ‘ponta do iceberg’

Farmacêutica deve divulgar benefício a médico

Sinal amarelo

É precipitada a decisão de governos de acabar com passaporte sanitário

Folha de S. Paulo

Manchete: Silveira segue inelegível com indulto, diz Moraes

Dólar volta a disparar com tensão externa e fecha a R$ 4,99

Santander Brasil lucra R$ 4 bi no 1º trimestre, sob impulso do crédito

Após 7 anos, André Esteves retorna oficialmente ao comando do BTG

Senado aprova regras para criptomoedas e penas para fraude; texto vai à Câmara

Grupo dos 7 hoje tem 5 sócios e inclui Esteves

Governo autoriza reajuste de 9,55% nas tarifas de serviços postais

Após um mês sem divulgar pesquisa, Focus aponta inflação de 7,65% em 2022

Trabalhadores sofrem choque da inflação na volta ao escritório

Custo de subsídios sobe e pode elevar em até 5% a conta de luz

Havana acusa EUA de não convidá-la para Cúpula das Américas

Dois pataxós são mortos em pouco mais de um mês no sul da Bahia

Milton Ribeiro dispara arma em aeroporto de Brasília e vai depor na PF

Terras de indígenas isolados estão com proteção vencida

Covid longa afeta mais mulheres que homens

Valor Econômico

Reajuste salarial não vence inflação há 25 meses

Boletim Salariômetro mostra que em março média das negociações apenas empatou com a variação do INPC

Para cobrir rombo, conta de luz deve ficar 3,4% mais cara

Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a alta será ainda maior, de 4,65%

STJ vai analisar seguro de vida em caso de embriaguez

Na sessão de ontem, a 4ª Turma decidiu enviar o tema, já transformado em súmula, para julgamento pela 2ª Seção

TRT do Rio livra Fogo de Chão de pagar indenização de R$ 17 milhões

6ª Turma negou danos morais coletivos por demissões de funcionários na pandemia

Avanço maior em 2021 ajudou no cenário de 2022, diz FMI

Porém, choques trazidos pela pandemia e pelo conflito entre Rússia e Ucrânia devem fazer o país desacelerar ao longo do tempo, segundo Fundo

Importação de fertilizantes continua firme

Volume já superou 2 milhões de toneladas este mês, segundo a Secex

Bolsa cai e dólar sobe com incerteza no cenário global

No mercado local de câmbio, a moeda americana chegou a encostar novamente nos R$ 5, enquanto o Ibovespa enfileirou seu sétimo dia seguido de perdas

Rússia vai cortar gás para Polônia e Bulgária

Medida de Moscou acende o alerta para o risco de o restante da União Europeia também ter o fornecimento de gás cortado, o que pode jogar a região em recessão

Mais vacinas para um mundo com pandemias

Cientista aposta em pandemias cada vez mais frequentes e, por isso, pede investimentos pesados em biosegurança e maior capacidade de produção de vacinas

Tesla perde US$ 125 bi, ou três ‘Twitter’

Um dia após anunciar a compra do Twitter, o empresário Elon Musk viu as ações da montadora de carros elétricos Tesla, seu principal negócio, caírem 12,10%

Raízen avança com planta de biometano

Fábrica já tem dois clientes garantidos: a Volkswagen e a norueguesa Yara, uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo

Petróleo e derivados têm um terço do saldo da balança

Segundo especialistas, quadro mostra que a commodity ainda deve ter papel importante por mais alguns anos nas trocas externas do país