Procon do Paraná oferece cursos gratuitos sobre defesa do consumidor

O Procon do Paraná e a Escola Nacional de Defesa do Consumidor da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) oferecem cursos gratuitos a distância sobre defesa do consumidor. Serão abordados temas diversos, tais como Serviços Financeiros, Oferta e Publicidade, Mecanismos de Proteção Contratual, Educação Financeira para Consumidores, Vício do Produto e do Serviço, entre outros. O Procon é vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

“Os cursos são online e uma excelente oportunidade tanto para consumidores quanto para fornecedores conhecerem seus direitos e obrigações, o que resulta em relações de consumo mais saudáveis”, disse o secretário Rogério Carboni.

“Sob orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, avançamos muito na modernização e disponibilização de cursos online gratuitos, além da defesa dos direitos das pessoas. O Procon-PR é um órgão muito respeitado pela sociedade justamente porque trabalha de maneira séria e independente”, complementou.

As inscrições vão até o dia 2 de maio e os cursos são certificados pela Universidade de Brasília. Os interessados podem obter informações neste LINK.

Agência Estadual de Notícias