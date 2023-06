MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2023

Fecundidade do homem em risco na existência da humanidade

Químicos presentes no dia a dia reduzem contagem global de esperma

Pesquisadora Shanna Swan correlaciona princípios de estatística à biologia em estudos sobre fertilidade masculina desafia há décadas o lobby do plástico e dos fertilizantes (Valor)

“Lembrando os leigos em economia, a depender do que será aprovado no Arcabouço fiscal e Reforma, o BC poderá sinalizar, em ordem técnica da ciência econômica, a previsão futura no controle inflacionário e juros.”

Relator da reforma tributária vê oportunidade inédita de aprovação

Para deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a concordância da União em convalidar incentivos fiscais dos Estados e em aportar recursos no fundo de desenvolvimento regional é um “marco histórico” (Valor)

Em respostas na ausência ou deficiência nas estradas brasileiras e na previsão do poder imposto, do qual o consumidor nada pode esperar em melhoria nas estradas degradadas, o mercado investiu em suas máquinas para manter a sobrevida, por isso a Mercedes-Benz ouviu as estradas para oferecer a melhor solução no longo prazo. Empresa possui serviços de telemetria, conectividade e diferentes planos de manutenção. (Valor)

Motim do Grupo Wagner escancara a divisão na sociedade russa. NOTA: Na visão ocidental, segue objetivo Russo/China, Ucrânia é boi de piranha na arte da guerra. Observe uma diplomacia manca ocidental: EUA anunciam novas sanções ao Wagner por atividades na África e dizem que grupo segue na Ucrânia. (Valor)

Sob ordem, “Missão dada é missão cumprida”, todo Brasil já sabe, seja oposição ou pró-governo e seus interessados, mesmo não admitindo: Relator vota por inelegibilidade de Bolsonaro. Para corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, ex-presidente foi autor intelectual de reunião com ataques às urnas (Gazeta)

A questão é, como ficará os motores diante destas misturas?

Aumento da mistura obrigatória anima fabricantes de biodiesel

Percentual adicionado ao óleo diesel passou de 10% para 12% e deve chegar a 15% em 2026 (Valor)

O ESTADO DE S.PAULO

Com críticas ao BC, Lula lança Plano Safra

Câmara deve reverter ação do Senado, admite Planalto

Estados dizem que querem salvaguardar comércio

Lira veta mudança no Simples pedida por governadores

Tarifas da Enel SP terão redução média de 2,24%

Prévia da inflação em junho fica em 0,04%, diz IBGE

Comissão do Senado quer ouvir Campos Neto

Banco Central dá pista de que Selic pode ficar lá em cima por mais tempo

Ata do Copom indica início de corte ‘parcimonioso’ da Selic em agosto

Alta da inflação engoliu a renda e provocou salto da inadimplência

Juros no cartão de crédito entram na mira do governo

Porteira aberta: PCC e outras facções ameaçam Amazônia com ‘narcogarimpo’

FOLHA DE S.PAULO

Mexer na meta de inflação de 3% agora seria suicida

STF suspende processos sobre tributação de terço de férias

Reforma tributária é chance única, dizem presidentes de Bradesco e Itaú

Bolsa cai e dólar sobe após divulgação de ata e dados de inflação

Tarifa da Enel SP terá redução média de 2,2% com revisão periódica

IPCA-15 desacelera em junho, mas fica acima do esperado

Brasil tem 1º caso de gripe aviária em animal caseiro

Pós ida a China: Lula anuncia Plano Safra de R$ 364 bi a produtores rurais

Senado aprova convite para ouvir Campos Neto; governo faz coro por redução na Selic

Maioria no Copom vê corte dos juros em agosto se inflação continuar a cair

Isabel Garcia Drigo: Um Plano Safra baixo carbono por inteiro

Maíra Martini: Por que não precisamos de uma lei contra a ‘discriminação de políticos’

O GLOBO

Evacuar: Volkswagen suspende produção no Brasil de todos os modelos

País será primeiro a usar ferramenta de pagamento por QR Code

Google traz ao Brasil inovações com uso de inteligência artificial

Plano Safra 2023: valor pode chegar a R$ 440 bilhões

STF suspende ações sobre tributação do terço de férias

Prévia do IPCA fica perto de zero com alimentos e gasolina

FMI faz alerta aos BCs

Espaço para corte de juro: Maioria do comitê vê condições de redução em agosto. Mercado já projeta queda de 0,25 ponto

Afinidade ideológica ou pessoal não pode reger relação com Argentina

CMN deve manter intacta governança monetária

No controle da ditadura democrática: MPF pede cancelamento de concessões da Jovem Pan

Relator, “Missão dada é missão cumprida”: Relator vota pela condenação de Bolsonaro por abuso de poder

VALOR ECONÔMICO

“Alguns Senadores ainda são leigos em economia, Campos terá de dar reforço”

Ata indica corte do juro em agosto; comissão do Senado aprova convite para Campos Neto

Documento mostrou que a maioria dos integrantes do Copom queria sinalizar início de ‘processo parcimonioso’ de queda na próxima reunião

Ainda sob controle dos Juros: IPCA-15 confirma perda de fôlego da inflação

Avanço de 0,04% em junho é a menor taxa para o mês desde 2020; em 12 meses, o indicador acumula alta de 3,4%, o menor resultado desde setembro de 2020

Prévia da inflação sinaliza desaceleração mais lenta

IPCA-15 surpreende para cima, fecha junho em 0,04% e indica que queda dos preços será em ritmo inferior ao previsto

Tecnologia melhora qualidade de imagem na amazônica por satélite

Empresa que fornece dados ao Brasil diz que imagens captadas a partir do espaço estão se transformando para ‘ver o invisível’

Projetos para restaurar floresta buscam escala

Cerca de 80% do mercado potencial de créditos de carbono dos próximos anos deve vir da recuperação de pastagens degradadas, com o plantio de espécies nativas de cada bioma

Plano Safra terá R$ 364 bi, com ‘prêmio’ para prática sustentável

Montante recorde de recursos para ciclo 2023/24 é 27% maior que o da atual temporada

Ativos domésticos têm pregão de recuo

Apesar de tom mais suave da ata do Copom, Ibovespa fecha no vermelho; dólar registra alta

Brasil tem projeto inédito de hidrogênio a partir de etanol

Primeira planta para produção do combustível renovável no país deve entrar em operação ainda neste ano e produzir 50 m3/hora

Reinventar ou adaptar?

Montadoras ampliam oferta de elétricos. Em maio, vendas aumentaram 90% sobre igual período de 2022, para 6,4 mil unidades

Jornal independente

GAZETA DO POVO

Bolsonaro tem 1º voto por inelegibilidade. MPF propõe cassar Jovem Pan. Senado vai ouvir (ou ter reforço na sala de aula sobre economia, não aprenderam), do presidente do BC

Wolkswagen fala em estagnação e suspende produção no país em meio a descontos do governo

TSE desconsidera critérios técnicos e jurídicos no julgamento de Bolsonaro, alertam juristas

Brasil vai precisar de nova reforma da Previdência, diz Banco Mundial

Cancelar concessão por “crime de opinião” é medida ditatorial – Que democracia é essa?

Moro diz que ação do MPF contra Jovem Pan “representa um risco autoritário”

No Paraná, deputado quer impedir benefícios para invasores de terra

Preços de gasolina e etanol devem subir com retomada de impostos federais

Transporte ferroviário: não podemos seguir perdendo esse trem

A revolta do grupo Wagner e as rachaduras escondidas de Kremlin de Putin – NOTA: Segue o plano, Russo/China, o ocidente está caindo nessa

Reforma tributária deixa a república ainda menos federativa. NOTA: Mas quem vai pagar os manos?

Gonew lança modelo inovador que conecta Conselheiros para alavancar mais de 2,5 mil empresas na América Latina

Uma liminar contra Deus no Distrito Federal

Indígena diz que ONG fatura milhões com venda de cogumelos enquanto yanomamis morrem de inanição