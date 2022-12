O Estado de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro suspende orçamento secreto após acordo entre Lira e Lula

No 8º recuo seguido, taxa de desemprego cai a 8,3%, menor no período desde 2014

Congresso cria brecha para aumentar gastos mesmo sem aprovar PEC

Em novo plano de negócios, Petrobras aumenta fatia para biocombustíveis

Dívida bruta recua para 76,8% do PIB em outubro

Petróleo fecha em alta com melhor cenário da China

Conta do subsídio vai ficar impagável, diz Tolmasquim

Emenda tira encargos de hidrelétricas e pune consumidor

Entrevista José Serra: ‘PEC é arapuca política com desdobramento fiscal’

PSDB e Cidadania dão aval a texto, mas pedem mudança no Auxílio

O Globo

Manchete: PT admite rever prazo e impacto fiscal da proposta

Petrobras prevê US$ 78 bi em investimentos até 2027

No mês pós-eleição, ativos de refúgio têm melhor desempenho

Regulação de criptomoedas reduz riscos de investidores

MPF pede ao TCU para apurar mudanças em consignado após eleição

Taxa de desemprego cai para 8,3% em outubro

Mudanças nas regras: Velho governo quer mexer em pensão por morte e aposentadoria por invalidez

Ministério da Saúde renova contratos com 3.478 funcionários

Projeto sobre lobby é apenas primeiro passo

Folha de S. Paulo

Manchete: CNI propõe reindustrializar país para destravar o crescimento

Importância da indústria para o Brasil

Proposta são baseadas em 11 áreas temáticas

Indústria quer Brasil líder global da nova economia e da descarbonização

Setor impulsiona demais cadeias produtivas e paga salário maior

Estimado R$ 1,5 tri, Custo Brasil emperra retomada econômica

EUA sinalizam alta menor nos juros, e mercados comemoram

Taxa no Brasil tem de cair para investidor voltar, diz Black Rock

Bolsa brasileira perde embalo de emergentes (risco Brasil se tornou maior)

Desemprego cai para 8,3% no trimestre até outubro, menor taxa desde 2014

Inflação faz salário ter 1ª queda real no mundo desde 2008, afirma OIT

Funcionários da Caixa alertam sobre crédito de Auxílio

Haddad vê nova regra fiscal em 2023 com reforma tributária

Vencer Copa eleva PIB por dois trimestres

Um boato que derrubou juros

Coordenador da equipe de transição defende pacto contra subsídios na conta de luz COVID-19: SUS tem mais de 1 milhão de procedimentos represados

Bactérias sexualmente transmissíveis – HIV e as ISTs

Projeto de Bolsonaro prevê uso de emendas para pagamentos de despesas obrigatórias

Nunes Marques vota contra revisão da vida toda do INSS: placar está em 1 a 1

Principal doença no setor avícola bate ás portas do Brasil.

Transição sugere secretaria para regular internet e legislação semelhante à da UE

Valor Econômico

No 1º mês após eleição, piora de risco fiscal afeta ativo local

Resultado na matemática dos investimentos foi negativo para ações, renda fixa prefixada e atrelada à inflação, enquanto na ponta de defesa se destacaram títulos pós-fixados, dólar e ouro

Famosa é campeã do ‘Melhores do agro’

Com mais de 30 mil hectares na região Nordeste do país, vencedora encerrou 2021 com receita líquida de R$ 835 milhões e rentabilidade do patrimônio líquido de 42,63%

Expansão

Salta Educação (ex-Eleva) tem uma nova estratégia que prevê expansão orgânica e planeja abrir 40 escolas por ano, a partir de 2023

Klabin deve investir até US$ 3,2 bi em SC

Investimento vai começar pela celulose do tipo fluff, usada na fabricação de absorventes e fraldas descartáveis, mas abrangerá também papéis e embalagens

Tolmasquim defende pacto por tarifa menor de energia

Coordenador de energia da equipe de transição do governo eleito diz ser favorável à adoção de medidas estruturais de redução da conta ao consumidor

Desemprego cai e renda reage, mas tendência é de reversão

Trimestre até outubro tem taxa de desocupação de 8,3%, a menor para o período desde 2014, aponta Pnad Contínua

Para OIT, salário real caiu mais no Brasil

Entidade vê ‘queda drástica’ de salários devido a inflação e deterioração da economia no mundo e situação pior no país

Com corte do ICMS, Estados passam a ter déficit primário

Resultado com municípios foi negativo em R$ 3,9 bi, ante superávit de R$ 6,6 bi em outubro de 2021

Municípios mineradores planejam usar royalties em fundos soberanos

Inspiração está em cidades e Estados exploradores de petróleo, que lançaram fórum em parceria com pesquisadores

Lira defende validade de dois anos para a PEC

Presidente da Câmara encontrou-se com Lula pela segunda vez, mas não revelou conteúdo das conversas

Queda da inflação na Europa eleva otimismo

O índice de preços ao consumidor da zona do euro em novembro subiu 10% em termos anuais, um pouco abaixo do recorde de 10,6% de outubro, refletindo uma desaceleração dos preços de energia e de serviços

Documento propõe revisão de 12 diretrizes da Caixa

Propostas foram formuladas por um comitê de funcionários, aposentados e ex-dirigentes do banco. Cuidando para proteger seu fundo de pensão, já prevendo risco futuro como ocorreu deste velho governo anteriormente nos Correios.

Possibilidade de PEC desidratada volta a embalar ativos locais

Ibovespa sobe de 1,42%, aos 112.486 pontos, enquanto o dólar à vista fecha em queda de 1,63%, a R$ 5,2016

STF deve concluir hoje ‘revisão da vida toda’

Impacto estimado pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia é de R$ 46,4 bilhões, para o período de 2015 a 2029

Juristas finalizam regulação da inteligência artificial

Texto de anteprojeto deverá ser entregue na próxima semana ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

Transação tributária e a regularização de R$ 200 bi

Com bom senso e respeito à lei, é possível resolver o maior contencioso tributário do mundo