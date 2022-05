Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 19 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Presidentes do PSDB, MDB e Cidadania escolhem Tebet para terceira via

Governo deve manter previsão de crescimento do PIB de 1,5% este ano

Governo condiciona trabalho remoto à ‘qualidade dos serviços’

Sachsida sugere usar recursos da Eletrobras para abater alta da luz

FGTS poderá ser usado para a compra de ações da Eletrobras

Com aprovação do TCU, governo quer concluir privatização até junho

Petrobras avalia construção de parque eólico em Campos

Câmara aprova texto-base de projeto que regulamenta o homeschooling

O Globo

Manchete: Com aval do TCU, governo corre para privatizar Eletrobras

Guedes afirma que Brasil está ‘condenado a crescer’

BB lança fundo ‘verde’ de investimento

Frio pode elevar ainda mais preços de alimentos

Quinquênio: Pacheco considera ‘muito razoável’ reajuste periódico

Deputados querem limitar ICMS na conta de luz

Decisão da Aneel abre espaço para encarecer conta de luz

Para analistas, é possível privatizar Eletrobras em junho, mas há riscos

Críticos devem entrar com ações na Justiça e denúncias nos EUA

Butantan identifica mais uma variante do Sars-CoV-2 no país

Pfizer vai pedir aval da Anvisa para reforço em crianças

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro vai à PGR após ação contra Moraes cair no STF

INSS libera consulta à 2ª parcela do 13º; pagamento sai na quarta (25)

Frio pode afetar inflação a curto prazo, diz presidente do BC

Geada sem danos faz produtor rural acordar aliviado em SP

Banco Mundial destinará US$ 12 bi para combate à fome

Dívida global atinge recorde de US$ 305 tri

Lira dá ultimato para que governo segure preço de energia elétrica

TCU libera por 7 a 1 venda da Eletrobras; promessa de ganhos atrai grandes fundos

Liminar do ICMS pode elevar preço do diesel, e governo tenta nova mudança

Valor Econômico

TCU libera Eletrobras para a maior oferta de ações do ano

O processo de privatização da maior empresa de energia da América Latina ocorrerá pelo modelo de capitalização; a expectativa é que transação seja concluída no fim de junho

Decreto deve criar mercado de carbono

A iniciativa terá um sistema nacional de registro da redução de emissões, será setorial e trará conceitos novos como créditos de metano

ONU alerta para uma “catástrofe climática”

Para a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o desmatamento na Amazônia tem um grande impacto sobre o clima; secretário-geral da entidade, Petteri Taalas, conclamou o governo brasileiro a agir

Frio intenso e aumento da pobreza elevam risco de morte nas ruas de SP

De acordo com a Climatempo, este já é o mês de maio mais frio em 32 anos em São Paulo

Apesar de riscos, situação fiscal melhorou, diz IFI

Principal contribuição para a conjuntura mais confortável “continua vindo” da inflação, segundo instituição

Empresa se livra de amarras e pode voltar a investir mais

liberada para vender energia no mercado livre, o que se espera é que Eletrobras arrecade mais, de modo que possa investir mais

China e mais altas na gasolina vão levar inflação a 9,2%, diz XP

Projeção anterior para este ano era de 7,4%; percepção de piora tem se difundido entre economistas

Por Plano Safra e reajuste de servidores, Orçamento deve ter bloqueio de R$ 10 bi

Não está decidido se, além dos 5% para todos os servidores, haverá aumento apenas para as polícias, seguindo promessa de Bolsonaro

EUA insistem em ‘confiança’ nas instituições

Em dois recados, governo Joe Biden deixa claro que confia no sistema eleitoral brasileiro. Fica claro, que os brasileiros na sua maioria confia nas urnas eletrônicas, mas não no poder judiciário que administra as urnas.

Homeschooling é aprovado pela Câmara

Destino de proposta no Senado é incerto; votação representou uma vitória da base governista. Homeschooling é uma opção para os pais que são contra as ideologias praticadas nas salas de aula, e a favor dos conteúdos.

Indicadores de mudança climática batem recorde em 2021, diz a ONU

As concentrações de gases de efeito estufa, a elevação do nível do mar, o aquecimento e a acidificação oceânica bateram novos recordes alarmantes no ano passado, alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres

Yellen promete megapacote de ajuda global contra fome

A secretária do Tesouro americano admitiu ainda que a guerra na Ucrânia traz risco de estagflação para a economia global. Muito mais do que recursos, é preciso um clima que coopera para produção de alimentos.

UE acelera renováveis, mas vai usar mais carvão

A UE reconheceu que vai aumentar em 5% o uso do carvão nos próximos anos cinco a dez anos, enquanto tenta substituir a importação de energia da Rússia

Uniasselvi e Cesumar vão gerar sinergias de R$ 2 bi a R$ 2,8 bi

Companhia combinada tem 775 mil alunos no online e disputa liderança com Kroton

Mais um imóvel da Ford deixa de ser fábrica

Em mais uma etapa do processo de desindustrialização, instalação em Taubaté (SP) fica para a incorporadora que construiu galpões em São Bernardo

Gencau avança na Bahia e tenta ascender à elite do cacau

Nascida no Pará há dois anos, empresa quer se tornar uma das três maiores processadoras da amêndoa no país