MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2023

(A cena do teatro exibida por Putin, de um inimigo fraco, continua a ser exibida pra Inglês ver, e fazendo cair em solo de uma diplomacia manca no Ocidente, segundo a visão de San Tzu na “Arte da Guerra)

Elite russa deixa o país com medo da repressão.Durante o motim do Wagner, jatos particulares saíram de Moscou, depois, o medo que se instalou entre empresários e políticos russo foi o da retaliação de um Putin humilhado (Valor)

(Segunda parte do teatro Russo) Motim põe em dúvida futuro do império Wagner na África

Grupo de Prigozhin atua em áreas que vão da repressão à mineração no continente.(Valor)

“O boi de piranha”: Como a Ucrânia, em plena contraofensiva, pode ser beneficiada pelos conflitos internos russos (Gazeta)

(Continua fora da percepção da esquerda brasileira do exemplo ao lado)

Reservas argentinas estão negativas em quase US$ 3 bilhões

Reservas do Banco Central da Argentina estão negativas em quase US$ 3 bilhões e país precisa pagar amanhã US$ 2,7 bilhões ao FMI (Valor)

Alguém ai precisa de uma piada pra ser contada, vai essa: Biden lança sua estratégia ‘Bidenomics’ (Valor)

“Quem diria, Alemanha seguindo o modelo brasileiro”: Alemanha deixa de atrair investimento estrangeiro. Impostos elevados para empresas, burocracia excessiva e infraestrutura precária estão tornando o país menos atraente aos novos investimentos, aponta o Instituto Econômico Alemão (GEI) (Valor)

(Até quando o poder irá manter o BC como instrumento para evitar o caos econômico na proposta do governo, e tornar o seu interesse prevalecer?) Em defesa da autonomia do BC

Tolerância com a inflação é mais daninha que as eventuais dificuldades criadas pela política monetária em suas fases mais restritivas (Valor)

(Nem apoio dado pelo governo as montadoras, tem impedido a saída de algumas delas do Brasil, gerando inúmeros desempregos)

Governo garante dinheiro extra para apoio às montadoras

O programa automotivo, também chamado de programa do carro popular, terá um reforço de R$ 300 milhões a ser anunciado nesta quinta-feira (29) (Valor)

Volkswagen suspende temporariamente produção de carros no país (Folha)

Adoção acelerada da IA eleva desigualdade, diz Geoffrey Hinton

Para pesquisador, há 99% das equipes pensando em melhorar a ferramenta e só 1% em evitar que ela assuma o controle, e é preciso equilibrar (Valor)

(Evidente, principalmente no Brasil onde a falta de qualificação de mão de obra, realmente é preocupante. Mas não adianta segurar o monstro, o futuro impõem seu domínio e pega quem pode mais, a frente da desigualdade ascendentes, principalmente na AL)

(Os Asiáticos devem estar rindo com essa)

EUA podem restringir mais venda de chip à China

Medida intensifica esforços dos americanos para tornar mais difícil para a China obter tecnologia com aplicações militares (Valor)

O Senado pode conter o STF? Senador Girão explica as estratégias da oposição (Gazeta) Que entre alguns eleitos traíram seus eleitores, na expectativa de colocar os poderes na sua posição constitucional e não no interesse republicano do poder instalado

(O filho, vem crise ai viu?)

Disputa EUA-China leva à revisão de estratégias

Temores quanto ao rearranjo das cadeias globais de suprimento e possível “desglobalização” ronda os mercados desde meados da última década (Valor)

(Na real, é melhor aprender mandarim chinês)

Domínio do inglês ainda é desafio para fazer carreira

Conhecimento de legislação aduaneira, trade compliance e técnicas de negociação também são diferenciais importantes (Valor)

O ESTADO DE S.PAULO

‘Sem o conselho, Estados vão depender de SP’

Programa para carros vai ter mais R$ 300 mi

Governo anuncia R$ 77, 7 bi para a agricultura familiar

SP se articula contra comitê que vai administrar receita única de impostos

Entrevista Roberto Rodrigues: ‘Plano Safra é bom, mas não contempla seguro’

CMN se reúne e deve mudar modelo que BC usa para a meta de inflação

Governo divulga regras para o ‘Desenrola’

Novos tributos devem seguir mesmo calendário

Custo para obter todas as certidões chega a R$ 2 mil

Violência, trabalho e migrações fazem capitais perder população

País envelhece e ‘sonho de 1º Mundo pode ir pelo ralo’

Com influência do agro, população cresce mais no interior do que nas capitais

O GLOBO

Desenrola terá parcelamento em até 60 vezes, com juro de 1,99%

Programa de carros terá mais R$ 300 milhões

TCU defende inclusão do Fundo do DF no arcabouço

‘Consumidor vai saber quanto está pagando de impostos’

Pandemia deixa cicatrizes na dinâmica demográfica

Especialistas previam número maior para população

‘Censo do não’: Moradores de 1 milhão de lares recusam a responder

Crescimento da população desacelera

Censo impõe desafio urgente ao Brasil

FOLHA DE S.PAULO

Jornalista questiona levantamento sobre confiança na imprensa

Volkswagen suspende temporariamente produção de carros no país

Locadoras suspendem compras, e pátios ficam lotados

Governo vai liberar mais R$ 300 mi para compra de carro com desconto

Chinesa BYD fará carro compacto 100% elétrico no Brasil

Visa compra startup de pagamentos brasileira Pismo por R$ 4,9 bi

CMN discutirá mudança no sistema de metas de inflação, diz Haddad

80% das transações bancárias foram via canais digitais em 2022, diz pesquisa

Desenrola inclui renegociação de dívida de consignado, e credores já podem aderir

Dólar vai a R$ 4,85 após sinalizações de alta de juros por chefes de BCs globais

Órgão para gerir novo imposto reduz poder de estado mais rico

Caixa financiará imóvel do MCMV até R$ 350 mil

O Censo é um país sem esperança – Um Brasil que caiu na real

Reforma tributária precisa simplificar, senão não vale a pena mudar, diz Esteves

Japão suspende compras do ES após gripe aviária

Censo deve mudar número do emprego

Números revelam oportunidades e desafios dos bônus demográficos

Programa de passagem de avião a R$ 200 terá aplicativo

Brasil tem 203 milhões de habitantes e cresce menos que o previsto, diz IBGE

Capitais são 17 das 20 maiores cidades do país

VALOR ECONÔMICO

Crescimento da população desacelera e impõe desafios à economia do país

Avanço mais lento terá impacto na expansão da atividade, além de exigir mudanças específicas em políticas públicas nas áreas de saneamento e habitação

Garantia em ação tributária será negociada

Com o instrumento, empresas consideradas boas pagadoras poderão negociar com a PGFN o valor da garantia a ser depositada nos processos levados à Justiça

Entidades querem mudar regra para analisar licenciamento ambiental

Organizações da sociedade civil querem promover uma ampla discussão prévia sobre o que é melhor para o país nos processos de licença para grandes obras

Fiemg pede reversão de subsídios no MCMV

Para Fiemg, texto aprovado pelo Congresso vai acarretar aumento na conta de luz dos consumidores

O século dos asiáticos?

Estados Unidos, com 4% da população mundial, geram 25% da produção global, posição mantida desde 1980, observa “The Economist”

População cresce menos e sinaliza desafios

Desaceleração foi mais forte que esperada, e Previdência Social pode ter situação agravada

Mais municípios vão judicializar pesquisa, dizem especialistas

Números do censo são menores que projeções do IBGE e podem comprometer os repasses do Fundo de Participação dos Municípios

Confiança do empresário do comércio é a menor em dois anos

Crédito caro, o nível de endividamento, a inadimplência e os juros altos criam um cenário desafiador para o varejo no primeiro semestre

Avaliação periódica de estatais deixa de existir

União tem 43 empresas públicas de controle direto, sendo 16 dependentes e 27 não dependentes. ‘Alguma coisa de podre acontece no Reino dos Tupiniquins’

Licença promete simplificar importação e exportação

Novo instrumento permite o “uso de uma mesma licença para múltiplas operações” de comércio exterior

Alíquota do IBS em ‘hipótese nenhuma’ chegará a 30%, diz Appy

Segundo o secretário especial, “Appy e o verdadeiro”, tanto ministro da Fazenda quanto da “economia” (os outros são só figurantes ou como funcionários fantasma). Appy deve dedicar esta semana e a próxima aos entendimentos em torno da reforma tributária

Jornal Independente

GAZETA DO POVO