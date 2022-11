O Estado de S. Paulo

Manchete: Congresso reduz número de siglas e facilita base para Lula

Ações de empresas de educação voltam ao radar após vitória de Lula

Rei Charles III: ‘Brasil é fundamental para o clima’

Últimos 8 anos foram os mais quentes, da história, diz ONU

COP-27 decide avançar no debate sobre reparação financeira

Crise climática afeta produção de hortaliças no Cinturão Verde de SP

O Globo

Manchete: Bancos públicos terão foco inicial em endividados, MEI e ação social

Apetite por risco dispara depois de vitória de Lula

Criar ministérios não significa fazer um governo melhor

Identificada no Rio, nova variante do vírus da Covid-19 preocupa secretaria

‘O mundo mudou, e a Amazônia também não é a mesma desde 2003’

COP27 põe na agenda perdas de países vulneráveis

Folha de S. Paulo

Manchete: PT quer deixar correção do Imposto de Renda para 2023 (Tem pressa e fome)

(Só alerta amarelo) Inadimplência avança no país e atinge maior taxa anual desde 2016

(Inchaço da máquina pública)Ciro Nogueira critica ‘plano B’ do PT para ter gastos extras

(IDH comprometido) Baixo saneamento em áreas isoladas trava universalização

(Este é o Brasil) Mudança em autodeclaração de cor pode render R$ 23 milhões a partido

Armamentistas engrossam atos (democráticos)

(Liberdade de expressão) TSE manda Twitter barrar contas de Marcos Cintra e deputados

(Uma geração perdida) Jovens de baixa renda sofrem para ter primeiro emprego

(Só muda a roupa) Reforma tributária de Lula prevê simplificar imposto sobre consumo

Valor Econômico

Renda do trabalhador tem recuperação, mas desigual

Nos últimos meses, alta vem ocorrendo com mais intensidade em setores como agricultura, construção, serviços e comércio, e tem apresentado piora em administração pública e indústria

Equipe articula para acelerar votação de PEC

Lula e Alckmin reúnem-se para discutir como conseguir recursos para políticas públicas

Gigantes do agro fazem proposta na COP

Com apoio de EUA e Reino Unido, a ideia foi organizada pelo Fórum Econômico Mundial e Tropical Forest Alliance

Preocupações do BC com a política fiscal

Pela ata do Copom, o que conta não é exatamente a opinião do Banco Central sobre como será a política fiscal de Lula, mas sim a reação dos mercados ao que for anunciado pelo governo eleito

Aneel acelera regras sobre medidor inteligente de luz

Equipamento permite cobrança conforme o período de consumo, entre outras funcionalidades; novo diretor-geral aponta tema como prioritário em 2023

Mercado apoia abertura na energia

Ainda há divergências sobre o cronograma de liberalização e dúvidas sobre medidas necessárias para efetivar a transição

Renda do trabalho cresce de modo desigual entre categorias

Agricultura, construção, serviços e comércio lideram entre as atividades cujos salários mais se valorizaram

Ganho recente mascara pressão sobre rendimentos

Para economista, volume de salários pagos deve subir, mas individualmente valores ficarão contidos

O Centrão vai embarcar no governo Lula?

Transição inaugura fase das negociações políticas

Tamanho da folga fiscal pretendida preocupa economistas

Para especialistas, PEC de Transição antes da escolha de equipe econômica fragiliza o novo governo

Agronegócios lança plano do setor para limitar o aquecimento global

A ideia, com apoio dos EUA e do Reino Unido, foi organizada pelo Fórum Econômico Mundial e a Tropical Forest Alliance e envolve as maiores produtoras globais de commodities

Espera-se responsabilidade fiscal já na fase de transição

Em uma eleição, o vitorioso é escolhido com a missão de fazer escolhas – e estas dependem das condições das contas públicas

Falta de profissionais qualificados desafia onda da energia ‘verde’

Expansão de fontes renováveis deve criar pelo menos 2 milhões de vagas em cinco anos no país

Transição precisa incluir profissionais

Setores tradicionais devem se preocupar em preparar mão de obra para se especializar também em renováveis, dizem entidades

Formação técnica pode render salário melhor

Economistas defendem elevar qualificação profissional para melhorar empregabilidade e renda

(EFEITO PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRÁS)

Conta de luz cai 18% com mercado livre, diz Abraceel

Estudo da EY aponta economia com abertura total do mercado livre

Serasa traça perfil das dívidas de produtores rurais

Em agosto, valor médio dos débitos em aberto dos produtores era três vezes maior que o dos cidadãos “comuns”

Importações de adubos seguiram em queda em outubro

Mas, a despeito dos recuos, segmento pode ter retomada em 2023

Preço da carne exportada cai e afeta mercado de boi

Importadores, inclusive da China, estão renegociando contratos

Opinião Jurídica

PIS e Cofins e a descarbonização da economia

É preciso reconhecer a possibilidade do desconto de créditos do PIS e da Cofins aos que, de boa-fé e independentemente de previsão legal, voluntariamente adquirem créditos de carbono