Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 11 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Demanda cresce, mas lucro das empresas no Brasil ainda deve demorar

Viagens aéreas voltam, apesar do preço

Empresas dão prêmios em troca de informações pessoais

Mercado de celulares espera ganhar fôlego com o 5G

Lucro das empresas ainda deve demorar

A inflação está criando raízes

É possível superar os desafios do ano que vem

Qual cartão de crédito escolher? Veja as vantagens

O Globo

Manchete: Escassez de remédios põe rede de saúde em alerta

Governos estaduais precisam ser mais transparentes nas informações

Deputados têm dever de rejeitar PEC Eleitoral

Fora da regra: Quase 1.900 cidades descumprem exigência da reforma da Previdência

Com volatilidade global tesouro Direto já tem 2 milhões de investidores

Folha de S. Paulo

Big techs são aposta para quem pode esperar

PEC impulsiona ações de varejistas, mas analistas veem fôlego curto

É absurdo e ridículo falar em internacionalização da Amazônia brasileira

Garimpeiro promoveu devastação ambiental no Norte do país, diz PF

Idosos desistem do mercado de trabalho

Brechó social contorna a inflação com consumo consciente

30% em SP não acham Pix seguro, e desconfiança é maior entre mais velhos

Em revés para o BC, Câmara deve afrouxar regras para criptomoedas

Após salvar Bolsa, commodities afundam e exigem nova estratégia

Marcas de slow fashion apostam em apelo sustentável para ganhar cliente

Mototáxi atua do centro à periferia em São Paulo

Valor Econômico

Venda on-line perde força e varejo prioriza margem

Americanas, Mercado Livre, Magazine Luiza e Via vêm crescendo em ritmo menor neste ano frente a 2021, já a Shopee estaria mantendo o desempenho em razão da base de vendas menos madura

Endividamento chega a R$ 1 tri e vai aumentar

Cálculos da MGC Holding, especializada em recuperação de crédito, indicam que 97% da população economicamente ativa do país tinha dívidas no mês de abril

‘Cortar tributo sem superávit é populismo’

Na opinião do economista Persio Arida, correr para aprovar uma PEC que aumenta o valor do Auxílio Brasil e cria outros benefícios, é uma mistura de desfaçatez e inépcia

Adubo caro reduz lucro no campo

São os agricultores do Centro-Oeste os que mais gastam com o transporte das cargas que partem do porto de Paranaguá (PR), principal porta de entrada dos fertilizantes no país

Aposta solar

Meta da Âmbar Energia, controlada do conglomerado da J&F, é investir R$ 6,5 bilhões em geração solar no Brasil até 2025 e atingir 1,26 gigawatt (GW) de capacidade instalada

Na OMC, Brasil ataca plano da UE de taxar carbono

Pelo plano original, tarifa será aplicada na importação de aço, cimento, alumínio, fertilizantes e eletricidade; mas no Parlamento Europeu, há propostas para incluir produtos químicos, plásticos, hidrogênio e amoníaco

Atividade em alta e estímulos levam projeção do PIB para 2%

Para analistas, gastos do governo darão suporte ao consumo

“Inflação é sempre o resultado de uma falha do governo”

Para Persio Arida, cortar imposto para tentar controlar a inflação é medida populista e irresponsável

PEC e corte temporário de imposto ofuscam sinais positivos do IPCA

Na média móvel de três meses anualizada, usada para capturar tendências, o indicador passou do pico de 15,14% em abril, para 14,41% em maio até atingir 11,73% em junho, mostra cálculo de economista da XP

Professores devem ser valorizados com salários melhores e treinamento

Para debatedores, é necessário ainda melhorar o prestígio social dos docentes e investir em formação de modo constante

Brasil é país com venda na China mais concentrada

91% da exportação brasileira ao gigante asiático está ligada apenas a dez produtos

Xangai detecta variante da covid e teme mais lockdowns

Autoridades começaram a atribuir níveis de risco a subdistritos e até a ruas de Xangai, em um esforço para impor quarentenas pontuais a zonas residenciais e poupar a maior parte dos 26 milhões de habitantes de um lockdown mais rígido

Europa e EUA têm mais internações

Doença resultante tem menos probabilidade de ser grave ou causar morte do que em surtos anteriores

Acesso a comida põe até os países ricos em alerta

Grupo de lobby de alimentos e nutrição The Food Foundation, detectou que a insegurança alimentar afetou 15,5% dos britânicos no período de seis meses encerrado em abril, em relação aos 7,6% atingidos pelo fenômeno antes da pandemia

Ação contra espécies silvestres afeta mais pobres, diz estudo

A exploração descontrolada de espécies silvestres ameaça os recursos naturais no mundo e afeta, principalmente, os mais pobres, diz relatório de especialistas em biodiversidade

O novo paradigma do produtivismo

Modelo se concentra em medidas para criar bons empregos para todos

Líderes e funcionários flexíveis já estão prontos para uma nova crise

O colunista Andrew Hill fala sobre a ascensão da liderança ‘pop up’, capaz de agir em cenários incertos e de construir novas formas de resiliência nos times

Adubo encolhe margens de venda de grãos

Alta do insumo ofusca valorização da soja; no Paraná, fertilizante para o milho subiu 33% desde outubro

No Paraná, tempo de espera de navios com fertilizantes chegou a até 45 dias

Às vésperas do início do plantio da safra 2022/23, é possível que outras filas se formem, diz StoneX

‘A gente tenta ver um jeito de pagar porque falta insumo’

Atraso na chegada dos recursos com subvenção do Plano Safra 2022/23 preocupa muitos agricultores de Mato Grosso

Negativação tem recorde e tendência é de novas altas

Para economistas, pico da inadimplência relacionada a inflação elevada e juros em dois dígitos ainda não foi atingido

Empresas passam a incluir regras de programas de PLR em acordos coletivos

Medida é uma saída para tentar evitar autuações fiscais pela Receita Federal

Maior parte dos tribunais já adotou robô

Levantamento da FGV-Rio aponta que a inteligência artificial está presente em 44 Cortes