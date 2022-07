Manchete dos Jornais desta Terça-feira, 12 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Militares preparam plano de fiscalização paralela da eleição

Mercado vê inflação fora da meta em 2022 e 2023

Programa de crédito para pequenos negócios deve ser relançado em julho

Mais 2 milhões de famílias no Auxílio

O Globo

Manchete: Governo incluirá até 2 milhões de famílias no auxílio

É preciso desarmar a bomba previdenciária dos municípios

País tem 66,6 milhões de inadimplentes, patamar recorde

Light tenta adiar na Justiça redução de 6% na conta

Bolsonaro diz que está ‘quase certo’ acordo para comprar diesel da Rússia

Pacheco coloca em dúvida votação da PEC Eleitoral

Folha de S. Paulo

Brasil perde posição para Nigéria e deve passar a 7º país mais populoso

Bolsonaro diz que falará com líder ucraniano no dia 18

Governo pode elevar garantia de novo Pronampe para manter interesse de bancos

Mercado vê alívio na inflação, mas amplia projeção para 2023

Inadimplência bate recorde com 66,6 milhões de pessoas, afirma Serasa

Mais de 1 bilhão de vacinas contra a Covid-19 foram desperdiçadas durante a pandemia

Valor Econômico

Obstáculo ao crescimento

Um dos principais executivos da Microsoft, Jean-Philippe Courtois alerta para o risco de 800 mil vagas não serem preenchidas em 2025 por falta de mão de obra em TI

Juro real volta para nível de 2016

Boa parte do recente estresse em torno dos juros reais se deu com o avanço da “PEC das Bondades” e, no exterior, com os temores de uma recessão global

Estados disputam obras em renovação da FCA

Cortados pela ferrovia, Bahia e Espírito Santo brigam por uma fatia dos investimentos bilionários previstos e cogitam judicializar o processo, a depender do rumo do acordo

População tem menor avanço desde os anos 40

Estudo da ONU mostra que as populações de 61 países deverão encolher pelo menos 1% entre 2022 e 2050; para 2023, a previsão é que a Índia supere a China como o país mais populoso do mundo

Perda de vacinas é de 1,1 bi de doses

As mais descartadas foram a russa Sputnik V (25 milhões de doses) e a AstraZeneca (19 milhões), segundo estimativas da consultoria de saúde Airfinity, de Londres

Taxação global de empresas fica para 2024

Acordo para forçar as multinacionais a pagar mais impostos onde fazem suas vendas dependerá de entendimento ou não no Congresso dos EUA entre democratas e republicanos

Fundo de US$ 1 bi do Banco Mundial contra pandemias deve incluir Brasil

Financial Intermediary Fund terá como objetivo financiar projetos de países de renda baixa e média

Diesel da Rússia é visto com ceticismo por importadores

Presidente diz que pretende efetivar medida em 60 dias para reduzir preços internos

Sazonalidade e preços monitorados seguram inflação

Primeira prévia do IGP-M desaclera de 0,39% para 0,28%, aponta FGV

Restrições argentinas às importações afetam setores da indústria

Prejuízo é limitado pela perda de importância do país vizinho no comércio com o Brasil

Fiesp critica projeto que contingencia pesquisa e inovação

Iniciativa representa retrocesso e afeta capacidade de crescimento da economia brasileira, diz entidade

Relator da LDO desiste de tornar impositivas as emendas de relator

Emendas de relator, também chamadas de RP9, foram batizadas pela oposição de “orçamento secreto”

Covid cresce na Europa e na China com subvariantes

Número de casos aumenta e há risco de impacto econômico. A China divulga nesta semana vários dados que darão uma indicação do impacto da política de covid zero na segunda maior economia do mundo

Rússia reduz fluxo de gás para Europa; UE deve cortar a sua projeção de PIB

Números revistos de crescimento e inflação devem ser divulgados nesta quarta-feira pelos ministros de Finanças reunidos em Bruxelas

Plano estratégico da Petrobras vai aprofundar metas sustentáveis

O planejamento da estatal petrolífera com metas para o período de 2023 a 2027 está em definição pela diretoria executiva

Nova Zelândia ‘exporta’ agtechs ao Brasil

Parceria com o centro de inovação AgTech Garage atrai startups neozelandesas dedicadas ao agro

Atraso no crédito afeta pequenos produtores

Operações com juros subsidiados são as mais importantes no financiamento da agricultura familiar

Linhas com juros livres engordam oferta de recursos

Desembolsos chegaram a R$ 293,41 bilhões, segundo o Ministério da Agricultura

Taxas de juros sobem, mas spread recua em empréstimos ao campo

Custos Administrativos e Tributários (CAT) cobrados por bancos e cooperativas será menor em 2022/23

Etanol só mantém vantagem em SP e MT

Agora, apenas em São Paulo e Mato Grosso preço do biocobustível é mais competitivo do que o da gasolina

Empresas de qualidade estão baratas na bolsa, avalia Esteves

Segundo o presidente do conselho de administração do BTG, é preciso considerar que o múltiplo das empresas brasileiras de boa qualidade está baixo

Venda de eletroeletrônicos não deve crescer neste ano

Volume vendido pela indústria ao varejo caiu 19% até maio; na linha branca, recuo foi de 24%

Riscos em alta levam juro real longo aos níveis de 2016

Taxas das NTN-Bs de prazos maiores se aproximam de 6,5%