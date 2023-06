MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2023

Lula destrava emendas sem dar transparência. Presidente ignora transparência ao destravar verba; governo diz elaborar diretrizes de divulgação. A falta de transparência no pagamento desse tipo de emenda era criticada pelo petista durante a gestão Jair Bolsonaro (PL). (Folha)

Governo Lula gastou R$ 7,3 mi com hospedagem nas viagens ao exterior. (Folha)

Enquanto isso…

Fome atinge mais lares chefiados por pessoas pretas do que brancas

A fome no Brasil tem cor e gênero. Ela atinge, proporcionalmente, o dobro dos lares chefiados por pessoas negras, na comparação com aqueles encabeçados por brancos, e a situação fica ainda mais severa com casas lideradas por mulheres (Folha)

Por que ultraprocessados podem acelerar o declínio cognitivo, segundo estudos

Estudos recentes apontam que os alimentos ultraprocessados podem ser motores para demência e declínio cognitivo. Eles são reconhecidos por terem forte relação com outras doenças, como obesidade, diabete e até câncer. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Trabalhador tem direito de se opor à cobrança sindical’

Matriz elétrica renovável atrai estrangeiro para o Brasil

Falta de plano pode deixar Brasil fora da corrida pelo hidrogênio verde

EUA veem divisão inédita na Rússia e devem ampliar apoio à Ucrânia

Empresas defendem debate com a sociedade e Poderes

O barulho contra o BC e as exceções à regra

O GLOBO

Fome atinge mais famílias de mulheres negras, diz estudo

Crescem oferta e demanda por imóvel de até 30 m²

Fora da creche: Mais de 2,5 milhões de crianças de até 3 anos não conseguem vaga

Brasil necessita de política nacional para explorar lítio

Crise do clima pode provocar surto de dengue no Rio em pleno inverno

Falha logística: Diante do risco de desabastecimento, Saúde faz nova compra de insulina

FOLHA DE S.PAULO

Governo Lula gastou R$ 7,3 mi com hospedagem nas viagens ao exterior

Governo e BC discutem meta de inflação em reunião decisiva para política de juro

11% dos que investiram FGTS na Eletrobras vão para fundos de ações

Indústria de games se opõe a marco legal e aponta retrocessos

Lula quebra promessa de emendas e mantém caixa-preta de Bolsonaro

Corrida à eleição em Curitiba tem dilema sobre frente ampla

Kit de robótica alvo da PF rende medalhas e impacta alunos em AL

VALOR ECONÔMICO

Investimento em rodovias pode atingir ápice, mas gargalos limitam expansão

Setor prevê aporte de R$ 30 bi em estradas federais este ano, dos quais R$ 11 bi virão de concessionárias, montante superior ao recorde de dez anos atrás, graças a gestão Bolsonaro e na chefia de Tarcísio de Freitas, agora governador de São Paulo.

As condições para o começo do ciclo de queda da Selic

Com uma redução fundamentada da Selic, os preços dos ativos brasileiros poderão seguir uma trajetória mais consistente de melhora

CMN discute meta de 2026 e possível flexibilização do período

Para equipe econômica, decisão do BC de manter a Selic não afeta discussão, que é ‘técnica’

Euforia com PIB exige cautela, diz Dom Cabral

Para professores da fundação, cenário político-econômico torna difícil manter ritmo atual

Fome é mais presente em lares chefiados por mulheres negras

Insegurança alimentar nesses domicílios é mais intensa mesmo entre famílias com renda per capita e nível de escolaridade mais avançados e equivalentes

Carga aumentará, diz setor de serviços

Reforma proposta no substitutivo pode trazer aumento acima de 170%, dizem especialistas

Mais de 30% dos professores do 6º ao 9º têm sobrecarga de trabalho

Quase um terço dos docentes têm mais de 300 alunos, 50% a mais que o recomendado, fator que, com a jornada excessiva, traz prejuízos ao aprendizado

Estudo reafirma importância do agro para a redução do volume de emissões

Consultoria BCG estima que o setor pode diminuir a liberação de gases em até 1,83 bilhão de toneladas de gás carbônico equivalente de 2023 a 2030

Outro Brasil – ‘Potência ambiental e agrícola, Brasil precisa de mais investimentos’

Avaliação é do líder global da Bayer Crop Science; segundo Rodrigo Santos, todos os novos projetos da empresa estarão disponíveis no país

A política do faz mais e não cumpre do atual governo, faz com que bancos privados preencha o gargalo financeira e aumente as suas divisas no Agro, assim, Itaú BBA prevê fechar ano com carteira agro de R$ 97 bilhões. Avanço de linhas como Reserva Legal+ e Reverte devem contribuir para resultado

Jornal independente

GAZETA DO POVO

“União Europeia dá o troco e reduz em 90% importações de petróleo da Rússia”

Lula pode cometer os mesmos erros do passado ao ajudar Argentina

Brasil lidera mortes de LGBT? A verdade por trás das estatísticas

Universidade cancela pesquisa reconhecida no exterior após pressão de ONG da causa animal

“Julgamento politiqueiro”, diz Bolsonaro sobre chance de ficar inelegível

“O Brasil fica para trás”

Gregos reelegem primeiro-ministro conservador por bons resultados na economia

Após rebelião e recuo do grupo Wagner, representante de Moscou viaja à China

EUA e Canadá reforçam investigações sobre desastre com submersível Titan

STF decide que indenização por danos morais pode superar teto da CLT

Caso Deltan: questões constitucionais e lógicas de poder

Energia da biomassa já salvou país do apagão e tem potencial oito vezes maior

o mito de que a agricultura esgota as águas. Agricultura usa 0,7% ou 70% da água doce?

Capas dos Jornais Estatais