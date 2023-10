MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2023

Incêndios começam a ultrapassar a capacidade de recuperação da natureza

Cada vez mais frequentes e destruidores, megaincêndios têm desafiado a capacidade de recuperação de ecossistemas. Em 15 de agosto, um pequeno incêndio florestal foi detectado nas colinas de West Kelowna, na Colúmbia Britânica, Canadá. A paisagem estava seca e o vento, forte.

Saque de ajuda humanitária provoca alerta para colapso social em Gaza

Segundo a agência para Refugiados Palestinos, milhares invadiram os centros de distribuição no sábado e levaram artigos básicos de sobrevivência e itens de higiene.

A ONU alertou ontem de que a “ordem social” na Faixa de Gaza dava sinais de declínio após episódios de saques a ajuda humanitária no enclave. Em comunicado divulgado ontem, o braço da organização para os Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) afirmou que milhares invadiram os seus centros de distribuição e roubaram artigos básicos de sobrevivência como farinha e itens de higiene pessoal. O Programa Alimentar Mundial também relatou saques em seus fornecimentos. (Estado)

Irã renova ameaça e diz que Israel pode ‘forçar todos a agir’

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, renovou ontem as preocupações de um envolvimento do país no conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza ao afirmar que Israel “passou dos limites” e pode “forçar todos a agir”. “Os crimes do regime sionista ultrapassaram as linhas vermelhas, o que pode forçar todos a agir. Washington nos pede para não fazermos nada, mas eles continuam a dar apoio generalizado a Israel”, escreveu em uma publicação nas redes sociais. (Estado)

O ESTADO DE S.PAULO

Companhias são pouco transparentes sobre ESG, mostra estudo

Maior empresa na Bolsa, a mineradora Vale tem quase 15% do índice

Bancos, petróleo e mineração detêm mais de 60% do Ibovespa

A cada dez mortes por aids no Brasil, seis são de pessoas negras

Acidente com avião de pequeno porte no Acre deixa 12 mortos

Químico sintetizou canabinoides em busca de remédio para dor

63% dos usuários não sabem que substâncias há nas drogas que usam

Henrique Meirelles: O futuro na reforma tributária

Há vagas para trabalho precário

FOLHA DE S.PAULO

Brecha reduz em quase 50% taxa sobre lucro de empresa

Super-ricos vão migrar para previdência privada após IR em fundos

Governo já pode tirar Itaipu das contas de luz, dizem entidades

Brecha reduz em quase 50% taxa sobre lucro de empresa

Rússia fecha aeroporto no sul após população ‘caçar’ judeus

Brasileiros-israelenses dizem ‘lutar pela casa’, não contra palestinos

Quem se senta à mesa com Lula? O lixo do Congresso Nacional

Após PT destruir o acesso a água por Bolsonaro, agora as emenda parlamentar no NE impõe indústria da seca e aumenta drama e uso político

Ratinho Jr. construiu marcas em suas gestões no PR

Henrique Cury: Qualidade do ar interno é questão de saúde pública

O GLOBO

Gaza vive onda de saques com piora na crise humanitária

Avião cai no AC e deixa 12 mortos

Governo tenta reduzir ruídos entre ministros após fala sobre déficit

Conselheiros relatam ações caras a parentes nos TCEs

Ditadura venezuelana continua a criar ambiente propício à corrupção

Após fila de pedidos, fila de recursos: Mais de 1,6 milhão aguarda análise de solicitações negadas no INSS

GAZETA DO POVO

Petrobras diz vender “gasolina carbono neutro”. Mas há problemas por trás da propaganda

PCC – Hezbollah: conexão investigada há 23 anos tem treinamento armado e financiamento de terrorismo

Discurso agressivo da Venezuela e referendo aumentam temor de guerra com a Guiana

Bolsonaro apaga por engano canal no WhatsApp, perde 81 mil seguidores e reinicia o grupo

De olho em mais qualidade, JBS inaugura no PR com as “bênção” do BNDES no controle do PT na empresa, umas das fábricas de empanados mais modernas do mundo – ‘faz mau a saúde física e moral’

Proporção de católicos cai no mundo, mas cresce na África e Ásia onde há mais perseguições aos cristãos

O desafio da informação confiável

Vereador de São Paulo é condenado pela justiça por ofender os judeus

Janones confessa que manipulou informações e que método é “eticamente duvidoso”

Obra de tribunal consumiu R$ 550 milhões em 16 anos e precisa de mais R$ 850 milhões

A liberdade religiosa sob ataque do Judiciário

Reféns do mal: a verdade sobre os ataques no Rio

Exército de Israel aumenta para 239 contagem de sequestrados pelo terroristas do Hamas

Projeto para incluir aborto na Constituição francesa será aprovado até 2024, diz Macron

Queda na taxa de natalidade preocupa a Rússia, que reluta em fornecer dados oficiais

Israel quer modificar lei antiterrorista para poder sancionar pessoas físicas

Presidente do Novo rebate Amoêdo, e sai em defesa de filiação de Deltan

FirstMile e Pegasus: como armas cibernéticas permitem acesso ilimitado a celulares

Chuvas danificam 4,5 mil imóveis no Paraná

As coisas que pensamos, mas não dizemos: o futuro do suposto jornalismo

Estudantes da USP entram na Justiça contra reprovação por greve: “retaliação política”

Presidente do Irã diz que ofensiva de Israel “pode forçar todos” a agir

Governo restabelece comunicação com brasileiros em Gaza que aguardam repatriação

O mundo não pode jamais calar-se diante do terrorismo

A história se repete: decapitações como forma de terror islâmico

VALOR ECONÔMICO

Governo tenta reduzir ruídos entre ministros após fala sobre déficit

Conselheiros relatam ações caras a parentes nos TCEs

Não é possível brincar com a economia, diz Rodrigo Pacheco

Segundo o presidente do Senado, eventual insatisfação com o governo não deve afetar a reforma tributária ou o PL das offshores

Petróleo terá pico de produção no Brasil até o fim da década

Cáculo da gestora Kinea indica que em seis anos o volume alcançará 5,1 milhões de barris diários, alta de 50% ante a marca atual, o que deve empurrar o país da 9ª para a 5ª colocação global

A mudança da meta e a credibilidade do arcabouço

Alterar o alvo para as contas públicas em 2024 afeta a percepção sobre a nova regra fiscal, já questionada pela dependência excessiva de receitas incertas

Brasil envelhece e ‘encolhe’ a partir de 2040

Para José Eustáquio Diniz, Censo indica aumento acelerado da população idosa e redução de jovens

Aperto monetário nos EUA pode afetar queda nos juros, diz secretário

Para Guilherme Mello, é possível que a política monetária tenha que se ajustar, no timing ou na intensidade, a uma nova realidade externa

Fala de Lula sobre déficit mina esforço de Haddad e de quebra a credibilidade internacional dos investidores. Para especialistas em contas públicas, declaração tende a engrossar coro pela mudança da meta

Projeto do Sebrae atrai empreendedor para inovação

Participantes de programa de qualificação adotaram estratégias como novos processos operacionais e novos canais de vendas

Economistas alertam para esgotamento do processo de desinflação

Impactos baixistas de preços no atacado para o consumidor caminham para o fim e comportamento de serviços ainda gera dúvidas

Políticos no comando das estatais: um ‘revival’

Fragilização de lei por Ricardo Lewandowski abriu flanco para reaparelhamento político das estatais

Após brigas, União Brasil deve trocar de presidente

Luciano Bivar será substituído pelo vice Antônio Rueda, que deverá coordenar discussões em torno das eleições municipais

Israel expande operações por terra e sinaliza cerco à cidade de Gaza

Com o agravamento da crise humanitária no território palestino, milhares invadiram armazéns de alimentos da ONU

Risco da guerra Israel-Hamas se espalhar no O. Médio segue elevado

Os EUA alertaram que continuarão a responder prontamente qualquer ataque às suas tropas no Oriente Médio para dissuadir a ação dos grupos militantes financiados pelo Irã

Desligamento de usinas nucleares não deverá impactar preços

Segundo especialistas ouvidos pelo Valor, reservatórios das hidrelétricas cheios, oferta de eólica e solar e geração distribuída manterão preços no piso

Conflito Israel-Hamas não deve cortar oferta de petróleo, dizem especialistas

Segundo avaliações feita ao Valor, apesar da maior volatilidade dos preços do Brent, trata-se de uma “reação psicológica” que não deve se sustentar

Mais organizações exigem o expediente 100% presencial

Em dezembro do ano passado, 28% das empresas estavam funcionando no formato totalmente presencial e 67%, no modelo híbrido. No levantamento mais recente do Índice de Confiança Robert Half (ICRH), de setembro deste ano, 35% estão no totalmente presencial e 57%, no híbrido

JBS promete investir mais R$ 12 bi com dupla listagem

Neste mês, a controladora J&F comunicou um plano de investimentos de R$ 38 bilhões para o período, com R$ 3 bilhões destinados à empresa de carnes

MATÉRIA EM FOCO

Irã renova ameaça e diz que Israel pode ‘forçar todos a agir’

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, renovou ontem as preocupações de um envolvimento do país no conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza ao afirmar que Israel “passou dos limites” e pode “forçar todos a agir”.

“Os crimes do regime sionista ultrapassaram as linhas vermelhas, o que pode forçar todos a agir. Washington nos pede para não fazermos nada, mas eles continuam a dar apoio generalizado a Israel”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Desde que eclodiu, após os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro, o temor é de que o conflito se espalhe pela região do Oriente Médio, especialmente com envolvimento do Irã, inimigo declarado de Israel.

O país é uma aliado do Hamas e também do Hezbollah, o grupo militar e político do Líbano que trocou ataques com Israel nas últimas semanas.

No início da guerra também se questionou se o Irã e o Hezbollah estariam envolvidos diretamente nos ataques de 7 de outubro. A inteligência dos EUA concluiu que ambos também foram pegos de surpresa.

Israel, no entanto, acusa o Irã de ser o principal apoiador do Hamas, com fornecimento de armas.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, denunciou o que descreveu como alegações infundadas de ligar o Irã aos ataques. “Nós apoiamos a Palestina. Sempre demos apoio político, midiático e internacional à Palestina. Nunca negamos isso. Esta é a verdade”, disse ele em entrevista à CNN americana. “Mas não houve ligação entre o Irã e esta operação do Hamas.”

Ele também negou que seja do desejo do Irã que a guerra se espalhe.

Em meio ao risco de outras frentes de batalha, o Hezbollah disse ontem que abateu um drone israelense sobre o sul do Líbano com um míssil terra-ar. Esta foi primeira vez que o grupo anuncia tal incidente, à medida que os confrontos na fronteira entre Israel e Líbano aumentam.

Uma escalada no norte também é uma preocupação de Israel, enquanto mantém suas forças em uma incursão terrestre na Faixa de Gaza. Além do norte, outra frente possível de conflito a surgir poderia ser na Cisjordânia.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, cerca de dez foguetes foram disparados ontem do Líbano contra Israel.

Conflito regional

Declarações renovam preocupações de envolvimento do Irã na guerra na Faixa de Gaza

O Estado de S. Paulo.30 Outubro de 2023

AP e W.POST