Colisão entre Caminhão e Carro em Cambé Deixa Dois Feridos Leves

Na noite de 29 de outubro, um acidente de trânsito entre um caminhão e um automóvel, na Rodovia Melo Peixoto, (BR-369), em Cambé, deixou dois feridos leves. Os envolvidos no acidente foram identificados como D.S.M.S., uma mulher de 61 anos e motorista do Renault Sandero, e J.P.M.M., um jovem de 17 anos que estava acompanhando sua mãe.

De acordo com as informações obtidas no local, o acidente ocorreu quando o Renault Sandero, dirigido por D.S.M.S., colidiu com um caminhão Mercedes-Benz Actros 2548S, de cor branca. O choque causou danos materiais significativos em ambos os veículos. Ambos os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro, que não apresentou alterações, descartando assim o consumo de álcool como causa do acidente.

As autoridades no local elogiaram a prontidão e a cooperação dos envolvidos no incidente, o que contribuiu para a rápida resolução da situação. No entanto, ambos os ocupantes do veículo de passeio sofreram ferimentos leves no acidente. J.P.M.M., que estava em Londrina fazendo vestibular e acompanhando sua mãe, foi encaminhado para a Santa Casa de Cambé para avaliação médica adicional, enquanto sua mãe, D.S.M.S., foi tratada no local e liberada após os primeiros socorros.