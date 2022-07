Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 01 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Senado aprova PEC que eleva benefícios e impõe estado de emergência

O impacto da queda do desemprego na campanha de Bolsonaro

Desemprego cai para 9,8%, o menor nível para maio desde 2015

Emprego melhora em cenário ruim

Empresas arrematam linhas de transmissão

Reservatórios têm melhor patamar desde 2012, indicam dados do ONS

Para economistas, cresce chance de alta da Selic às vésperas da eleição

BC admite inflação fora da meta pelo segundo ano seguido

Caso pode apressar a adoção de novas regras

Nova presidente da Caixa quer comitê de crise para apurar assédio

‘Pacote compromete contas públicas’, diz Serra

O Globo

Manchete: Senado aprova PEC que libera gasto bilionário antes das eleições

De amigos a bordo deiate a cobradores nos tribunais

Tesouro: Advogados levantam bens de sheik dos bitcoins para reaver prejuízos de clientes

Barroso prorroga suspensão de despejos até outubro

CGU afirma que Saúde desperdiçou 1,1 milhão de testes

ANP quer elevar exigência de estoque de diesel para 9 dias

Leilão de transmissão vende todos os 13 lotes, e deságio chega a 59,9%

Desemprego cai para 9,8%, mas informalidade cresce

Para ex-presidente do STF, PEC Eleitoral é afronta à democracia

Ministros do TSE veem brecha para abuso da máquina

Folha de S. Paulo

Manchete: Senado aprova PEC que libera R$ 41 bi às vésperas da eleição

Política de pesticidas cede ao agronegócio, diz relator da ONU

Estudo aponta elo entre câncer e água com agrotóxicos no PR

Receita deposita R$ 6,3 bi em novo lote de restituição do IR

Leilão de linhas de transmissão atrai R$ 15,3 bilhões em investimentos

Entidades fazem manifesto contra mudança na Lei das Estatais

Preço da gasolina cai R$ 0,12 no país após corte de tributo

STF invalida lei que permitia a banco cancelar precatórios

Desemprego fica abaixo de 10% pela 1ª vez desde 2015

Consumo de diesel sobe, e ANP propõe elevar estoques

Tesouro vê superávit suficiente para queda da dívida pública nacional até o fim da década

Risco de inflação estourar limite da meta é próximo de 100% pelo 2º ano consecutivo

Supremo prorroga suspensão de despejo até depois da eleição

Setor cultural vê salto em postos de trabalho com a Lei Aldir Blanc

Valor Econômico

Para executivos, inflação é maior desafio

A lista de preocupação dos líderes também inclui educação, combate à desigualdade social e geração de empregos, além de mudanças de longo prazo, fundamentais para o crescimento sustentável

Justiça dificulta corte de emissões nos EUA

Com a decisão da Suprema Corte, ficará mais difícil para o governo americano cumprir a meta de ter energia limpa em toda a rede de eletricidade dos EUA até 2035

Com auxílio-taxista, Senado aprova PEC dos Combustíveis

Somadas, as medidas contidas na proposta custarão aos cofres públicos um total de R$ 41,3 bilhões este ano, montante que ficará fora do teto de gastos

País tem maior média de mortes por covid em 3 meses

Média de casos da doença cresce 54% e é a maior desde 1º de março

Ministério prevê leilões de 38 projetos de transporte até o fim do ano

Segundo ministro Marcelo Sampaio, esforço resultará em investimento de R$ 100 bi ao longo da vigência dos contratos

Nota técnica da SPE cita melhora contínua dos indicadores

Documento menciona também crescimento do número de empresas abertas

Cenário externo pior e inflação levam Credit Suisse a reduzir PIB de 2023

Instituição e Banco Central estimam desaceleração da economia no segundo semestre deste ano

Percepção sobre quadro fiscal do país voltou a piorar, aponta BC

Para Banco Central, movimento “ possivelmente reflete riscos ao cenário central dos analistas”

Inflação e questão social lideram as preocupações

“Executivos de Valor” avaliam como retomar o crescimento no país

Desafios vão do home office à cadeia global de produção

Dilemas do novo mundo pedem mudança de mentalidade

Aprovada PEC que eleva e cria benefícios

Proposta que aumenta o Auxílio Brasil e o vale-gás e cria voucher para caminhoneiro passa por duas votações

Estados comunicam ao STF redução da base de cálculo do ICMS sobre o diesel

Medida atende parcialmente à liminar do ministro André Mendonça

Generais entram na campanha de Bolsonaro

Braga Netto, vice na chapa, e ministro Ramos entram para a equipe, em meio a reestruturação geral

TSE eleva em 26,21% o limite de gastos das campanhas deste ano

Valor máximo a ser gasto em 2022 pelos candidatos a presidente da República será de R$ 88,34 milhões para o primeiro turno (VOCÊ PAGA, PARA ELES TE CONVENCEREM iste é o FUNDÃO PARTIDÁRIO)

UE barra compra de empresas por estatais chinesas

A nova regra da UE também impede empresas estrangeiras que recebem subsídios em seus países de licitações públicas de valores superiores a 250 milhões de euros

Erros de gestão e controle de preço levam Argentina a racionamento de diesel

Falta de combustível e racionamento causou distorções e criou mercado ilegal de óleo diesel principalmente em províncias que fazem fronteira com outros países, que praticam preços bem maiores

China volta a crescer após lockdowns

Mas os economistas estão pessimistas com as perspectivas de uma grande retomada do crescimento chinês, dado o cenário mundial cada vez mais desafiador e o risco de novos surtos de covid no país

OMS alerta para alta global de casos de covid

Diretor-geral da agência diz que taxa média de vacinação nos países pobres é de apenas cerca de 13%

ANP faz consulta para uso de diesel sem biodiesel

Medida vai avaliar riscos de emprego com vistas a reduzir possibilidade de desabastecimento

BNDES estimula a bioeconomia florestal

Programa do banco quer ampliar a integração entre lavoura, pecuária e floresta na Região Norte

Mapa do vinho no Brasil ganha nova configuração com dezenas de produtores em regiões sem tradição. Nova técnica impulsiona surgimento de dezenas de vinícolas em regiões sem tradição vitivinícola

O BRASIL SEM LEI TERRA DE NINGUÉM

José de Souza Martins: Sinais de que o Brasil pode ter perdido controle de parte do território. Garimpo, madeireiros, pesca, invasão de terras indígenas, grilagem e devastação ambiental são indicações de que o Estado pode ter perdido o controle de uma parte do território

Estatais (SEM CORRUPÇÃO) triplicam lucro e têm desempenho recorde

Resultado positivo também se espalha por empresas menores

DICAS DE LEITURAS

‘Talvez tenhamos sido otimistas demais sobre o Brasil’, diz autor de ‘Por que as nações fracassam’. James A. Robinson, de ‘Por que as nações fracassam’, fala de retrocesso recente no Brasil e como a pandemia não melhorou cooperação internacional

Laurentino Gomes: Brasil nunca será rico, justo e democrático se não forem realizados os sonhos dos abolicionistas. Autor finaliza trilogia com “Escravidão – Volume III: Da Independência do Brasil à Lei Áurea”