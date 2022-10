O Estado de S. Paulo

Governo nomeará mais policiais rodoviários

Gasolina é negociada 8% abaixo do mercado internacional

Especialistas veem limite para Petrobras adiar novos reajustes

Planalto foca em taxar dividendos para bancar o Auxílio de R$ 600

Em campanha, Bolsonaro anuncia desconto em dívidas com a Caixa

Cenário global – FMI pede foco em inflação para ‘evitar dor prolongada’

Unicamp desligou mais de mil por não comprovar a vacinação

O Globo

Cinco maiores bancos dominam 81,4% do mercado de crédito

Conselho da Petrobras se reúne em meio a pressão sobre preços

Bolsonaro anuncia programa ‘reciclado’ de renegociação de dívidas

China impede debate na ONU com abstenção do Brasil

Folha de S. Paulo

Exame indica vírus da poliomielite em fezes de criança no PA

Mercado faz alerta para dívida se o presidente eleito exagerar nos gastos

Brasil se abstém, e ONU rejeita debate sobre uigures na China

Você é azul – Quais dívidas podem ser negociadas?

Apelido de Patati Patatá em fábrica rende indenização

Surto de meningite causa corrida por vacina em clinicas particulares de SP

Queda de cabelo é quatro vezes mais comum em pessoas que tiveram Covid

Uma grave doença assintomática

Ruy Castro vence eleição e se torna novo imortal da Academia Brasileira de Letras

Europa lança bloco para isolar Moscou, mas não sabe o que faz com ele

A um mês das eleições nos EUA, Ocidente perde na Opep e na ONU

Biden concede perdão a condenados por posse de maconha nos EUA

Lira ameaça CPI e ação para criminalizar pesquisa eleitoral

Moraes diz que teste de integridade das urnas confirmou lisura para o STF

Valor Econômico

Queda do ICMS vai reduzir gasto com saúde e educação

Despesas dos 26 Estados e Distrito Federal nessas áreas cresceram em ritmo maior que a arrecadação de tributos

Mercado Livre busca ampliar a operação

Companhia tem desafios, como a necessidade de ganho de tráfego e de frequência de compras em um ambiente de forte competição e pressões

Bolsonaro foca em MG, e Caixa negocia dívidas

Presidente reforça a aposta em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país e onde pode contar com o apoio de 600 dos 853 prefeitos

Petrobras rejeita aumentar preço de combustíveis

Pressão pelo reajuste cobrado pela empresa ganhou força nos últimos dias, principalmente após a Opep+ ter anunciado a redução de 2 milhões de barris por dia na produção

Copel compra complexo eólico por R$ 1,8 bilhão

Estatal paranaense cresce portfólio em geração renovável

‘Pantanal’ dá impulso a agroflorestas

Sucesso de audiência da TV Globo, novela adaptada discutiu novas formas de produzir ambientalmente mais adequadas e mostrou ao público sistemas agroflorestais

Retratados em Pantanal, sistemas agroflorestais ganham força no Brasil

Médios e grandes produtores já adotaram a integração entre lavoura, pecuária e floresta em 17,4 milhões de hectares no país

Exportação de carne de frango rende mais

Receita dos embarques chegou a US$ 830,1 milhões em setembro, segundo a ABPA, 13,6% mais que um ano antes

Incerteza com política econômica volta a pesar nos mercados

No segmento futuro, dólar vai às máximas e Ibovespa, às mínimas após fala de Lula

Pará investiga caso de pólio; origem pode ser vacina

Também conhecida como paralisia infantil, doença pode ser prevenida com vacinação na infância, mas a preocupação tanto no Brasil quanto no mundo se deve principalmente à queda nas coberturas vacinais

TST pode julgar vínculo entre Uber e motorista em repetitivo

Só no TST, há 342 processos sobre reconhecimento de vínculo de emprego com plataformas do tipo

Renda em baixa pressiona e índice de aluguel da FGV cai 0,02% em setembro

Para economista, indicador está sendo influenciado por troca de indexador, do IGP-M para o IPCA, o que tem reduzido a variação dos aluguéis

Países ricos reavaliam relação com Brasil, afirma Guedes

Na visão de ministro, país nunca foi tão respeitado no exterior

EUA e Opep escancaram disputa por controle do mercado global de petróleo

A Arábia Saudita ficou irritada com as tentativas lideradas pelos EUA, de influenciar a cotação da commodity por meio da liberação recorde de barris das reservas estratégicas e esforços para colocar um teto sobre o preço do petróleo russo

FMI vai rebaixar previsão para 2023 e prevê onda de recessão

Segundo a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro, mudou drasticamente a perspectiva da instituição para a economia mundial

EUA (aliado a esquerda socialista, recuam) mudam política e vão aliviar sanções a petróleo da Venezuela. Sanções pioraram o nível de vida no país e não fizeram o regime Maduro recuar

Biden anistia condenados por posse de maconha

Com o indulto, Biden cumpre uma promessa de campanha e faz um agrado aos membros de sua base política que tendem à esquerda pouco antes das eleições legislativas de novembro. grifo: Um mundo mais perigoso que vai além das guerras e da economia.

Mercado Livre avança mais no on-line, mas desacelera cartão

Em ambiente de forte competição, plataforma busca modelo que equilibre perdas