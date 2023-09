MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2023

GALO GIGANTE DE AVICULTOR BRASILEIRO PODE CUSTAR ATÉ R$ 20 MIL

O chamado ‘índio gigante’, ao lado do menino Gabriel, de 1 ano e 9 meses, pode chegar a 1,20 metro; animal é resultante do cruzamento de aves caipiras e raças combatentes, e sua criação visa a produção de carne e fins ornamentais. Quando o avicultor Rubens Braz começou a criar galinhas como um hobby, ele não tinha ideia do tamanho que a operação —ou as aves— alcançaria. Cerca de 20 anos depois, ele agora cria galos gigantes no centro do Brasil, negócio de pequena escala que está ganhando força com o aumento das vendas em todo o país.Denominados “índios gigantes”, os galos podem medir mais de 1,20 metro de altura.As aves gigantescas, que estão aguardando o reconhecimento formal como uma nova raça, podem valer R$ 20 mil cada uma, disse Braz, diante do interesse de centenas de criadores no país.“No início, era um hobby”, disse ele em entrevista numa de suas granjas de Goiás. “Depois, outros criadores se interessaram, e hoje temos uma operação comercial.”Sua empresa, chamada Avicultura Gigante, ainda é uma companhia de nicho no Brasil, o maior exportador de carne de frango do mundo e sede de grandes frigoríficos, incluindo a BRF e a JBS.Como a crise global da gripe aviária prejudicou os negócios neste ano, limitando o transporte de animais vivos à medida que o Brasil busca evitar o aparecimento da doença em granjas comerciais, Braz disse que se concentrou no fornecimento de ovos produzidos para fazendeiros próximos. Suas próprias granjas abrigam cerca de 300 aves.Embora isso não seja suficiente para atender ao setor de carnes, ele disse que há muita demanda por parte de colecionadores e fazendeiros que buscam reforçar seus lotes de galinhas caipiras, animais criados em pequenas propriedades principalmente para subsistência.Segundo informação do site da empresa, o índio gigante é o resultado do cruzamento de aves caipiras com raças combatentes.“São rústicos, bons produtores de carne e ovos”, diz, destacando que a espécie é indicada para cruzamento com outras raças para melhoramento de um plantel.(Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Ministérios do Centrão são privilegiados com nova receita

Câmara tira controle do governo de verba de apostas para COB e clubes

Programa não atrai interesse de grupos estrangeiros

Falta de mão de obra e de garantias pode travar projetos do Novo PAC

Inflação argentina, de 12,4%, é a maior desde 1991

Economistas dizem que desafio fiscal é grande e freia otimismo com juros

Projeto eleva etanol na gasolina, estimula o diesel verde e cria meta a aéreas

Câmara aprova compensação do ICMS a Estados

Rogério Werneck: A expansão fiscal e o Congresso

Entrevista Ubiratan Cazetta: Toffoli ignorou documento que já estava no processo, diz presidente da ANPR

O GLOBO

Criminosos invadem casa de Haddad em São Paulo

PEC no Senado criminaliza porte de drogas em qualquer quantidade

El Nino em sua pior forma: Centro de alerta de desastres prevê secas e inundações nos próximos meses

Governo autoriza entrada da Shein no Remessa Conforme

Ação da Casas Bahia despenca na Bolsa para menos de R$ 1

Petrobras fecha acordo para energia renovável

‘Combustível do Futuro’ prevê mais etanol na gasolina

PL da repatriação de bens: relator quer multa de 140%

Câmara aprova R$ 27 bi de ICMS para compensar estados e municípios

Otimismo externo leva dólar a R$ 4,87, e Ibovespa sobe 1%

Uber é condenada a pagar R$ 1 bi de dano moral

Do filé-mignon à picanha, cai o preço da carne bovina

Injeção de ânimo: Nova fase do Desenrola deve ter impacto no consumo no fim do ano

Julgamento do Google é caso antitruste mais importante desde Microsoft

Plano chinês para ONU exclui pretensão do Brasil

FOLHA DE S.PAULO

Justiça multa Uber em R$ 1 bi e exige contratação de motoristas

Projeto que antecipa R$ 13,9 bi para estados e municípios vai ao Senado

Câmara aprova permissão para piso menor da saúde em 2023

Shein entra no programa que isenta compra de até US$ 50

Governo aciona PF para investigar empresas de ecommerce

Absorção de servidores de ex-território pode custar à União R$ 6,3 bi ao ano

Alvo de críticas da indústria de games, marco do setor pode ser votado na quarta no Senado

Anatel apura nível de radiação do iPhone 12

Programa consolida políticas de redução de emissão de carbono

Cuba diz não ter como pagar dívida com Brasil e pede ajuda

STJ autoriza cultivo de maconha para fim medicinal

Justiça proíbe a PM de SP de usar corda ou arame em prisões

Acordos para evitar prisão terminam em multas, diz CNJ

VALOR ECONÔMICO

Gasto com educação e saúde responde por mais da metade das despesas das prefeituras

Estudo mostra que, em 50 anos, investimento em infraestrutura e serviços urbanos caiu de 27,41% para 9,89%

No Setembro Amarelo, ‘sobreviventes’ do luto narram dor da perda

Documentário que será exibido no GNT e no Globoplay a partir do dia 19/9 pretende ajudar familiares de pessoas que se mataram a entender o sofrimento que leva alguém a esse desfecho

Campeãs dos royalties tentam não repetir erros

Duas cidades da Região Metropolitana do Rio criaram fundos soberanos para evitar o desperdício com a produção de petróleo; Niterói tem R$ 927,6 milhões investidos e Maricá, mais de R$ 1,5 bilhão

Governo estuda denunciar Shopee por sonegação

Companhia estaria resistindo a aderir ao Remessa Conforme, programa da Receita Federal que busca trazer os marketplaces estrangeiros para a conformidade

Mistérios da inflação e do crescimento da economia

Não está claro por que os preços estão perdendo força mesmo com um avanço maior do PIB

Serviços em alta dão novo alento ao PIB

Com expansão de 0,5% em julho, setor sustenta ritmo de atividade e pode afetar queda de juro

Crédito à exportação via BNDES volta ao debate

PEC que exige aval do Congresso para empréstimo de banco público reacende discussão e divide indústria e economistas

Queimada leva AM a decretar emergência, agora a culpa não é mais do Bolsonaro

Governo adota medida devido a aumento de focos de incêndio florestal no Estado e previsão de seca histórica

Governo prevê economizar R$ 12,5 bi com ações do INSS, no chamado custo invisível

Aumento de gastos com redução da fila da Previdência foi ‘desconsiderado’ na proposta de Orçamento de 2024

IFI reduz probabilidade de dívida acima de 90% do PIB

Instituição calcula que receitas administradas pelo governo federal previstas no Orçamento de 2024 estão superestimadas em R$ 219,8 bilhões, isto está claro para todo mundo ver a sua finalidade

Pacheco propõe PEC contra porte de drogas em resposta a sociedade civil a invasão dos poderes sobre a Lei anti-droga do STF. Presidente do Senado quer deixar expresso que é crime o porte ou posse de qualquer quantidade

‘É absurdo o debate sobre se teremos US$ 3 tri para a Humanidade’

Achim Steiner, diretor geral do PNUD, diz que no futuro os livros de história descreverão nossa época como um período de insanidade, porque vivemos a ameaça da crise climática e investimos seis vezes mais na aceleração do problema do que na sua solução

Reciclagem de plásticos no país tem maior salto em cinco anos

índice de reciclagem mecânica de plástico pós-consumo chegou a 25,6% em 2022, com o maior crescimento anual na produção de resina reciclada desde 2018

Fenômeno El Niño deve continuar entre janeiro e março de 2024, diz CPC

Segundo centro, as chances de um El Niño ‘forte’ aumentaram para 71%

Valor da produção agrícola teve novo recorde em 2022

Safra recorde, câmbio e alta das commodities foram cruciais para o resultado de R$ 830 bilhões, segundo a PMA/IBGE

Sorriso, em MT, segue líder entre municípios

Valor da produção agrícola no município alcançou R$ 11,5 bilhões, 15,4% acima de 2021

Cocal dá largada em sua primeira usina de energia solar fotovoltaica

Companhia está em fase de aprovações regulatórias para a construção de outras duas usinas solares, com investimentos da ordem de R$ 25 milhões cada

Bolsa e real têm dia positivo com exterior

Valorização das commodities, por conta da China, levou ação da Vale a registrar ganhos de 4%; dólar fechou negociado a R$ 4,872, em queda de 0,91%

Fintech faz 1º ‘token’ de recebível de cartão

Processo permitiu uma redução de custo de quase 50% se comparado a um adiantamento de cartões do mercado tradicional

Quais são as 5 regiões do planeta onde muitas pessoas vivem até os 100 anos

‘Como Viver até os 100’, da Netflix, retrata hábitos que podem explicar uma vida longa

Jornal Imparcial

GAZETA DO POVO