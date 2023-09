Tragédia no PR: Quarta criança vítima de atropelamento no distrito de São Luís, em Londrina, perde a vida; irmão gêmeo também faleceu

Um terrível acidente ceifou a vida de quatro crianças no distrito de São Luís, em Londrina, quando foram atingidas por uma Kombi na PR-538. Venicius Moraes Bueno, de apenas seis anos, foi uma das vítimas, e apesar dos esforços dos socorristas do Corpo de Bombeiros, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital Universitário. Ele era irmão gêmeo de Adrian Moraes Bueno, que também perdeu a vida no trágico evento. Além deles, duas meninas, irmãs entre si, também sucumbiram no acidente: Kemilly e Kelly Gonçalves, de 11 e 6 anos, respectivamente.

Uma adolescente, irmã de Kemilly e Kelly, estava presente no momento do acidente, mas felizmente saiu ilesa.

O motorista responsável pelo atropelamento foi detido em flagrante pelas autoridades. Esta triste ocorrência abala profundamente a comunidade e deixa todos consternados com a perda de vidas tão jovens.