Cinco crianças são atropeladas no Distrito de São Luiz; três morreram no local

Londrina, 15 de setembro de 2023 – Uma tragédia abalou o Distrito de São Luiz, localizado ao sul da cidade de Londrina, na noite desta quinta-feira (14). Cinco crianças que estavam voltando da escola foram atropeladas por uma Kombi. Três morreram no local, uma ficou em estado grave e foi encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina. A outra não sofreu ferimentos graves.

De acordo com informações preliminares colhidas no local pela equipe de reportagem do Grupo Tarobá, o acidente aconteceu na Rua José de Alencar, próximo à Escola Municipal Maria de Lourdes de Oliveira. As crianças estavam atravessando a rua quando foram atingidas pela Kombi.

Ambulâncias do SIATE e SAMU estiveram no local prestando o socorro necessário. Viaturas da Polícia Militar (PM) também prestaram apoio e isolaram o local, por conta da grande comoção que a situação gerou.

A mãe de uma das crianças que não resistiu aos ferimentos chegou no local e ao receber a notícia entrou em desespero e desmaiou. Ela também recebeu atendimento médico.

Segundo a PM, o motorista da Kombi, um homem de 73 anos, morador de Londrina, está detido. Ele seguia sentido Guaravera para São Luiz e estava vendendo produtos de limpeza na região.

Moradores relataram que o motorista estaria dirigindo em alta velocidade. Eles também relataram que falta sinalização no local, e que o ideal seria um quebra-molas, para funcionar como um redutor de velocidade.

Por volta das 19h30, o Instituto Médico Legal de Londrina (IML) chegou no local para recolher os corpos. A Polícia Científica também prestou os serviços de criminalística.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Comoção

A tragédia causou grande comoção no Distrito de São Luiz. Moradores e familiares das vítimas se reuniram no local do acidente para prestar solidariedade.

“É uma tragédia muito grande. Essas crianças eram inocentes e não mereciam isso”, disse uma moradora.

“Estamos todos muito abalados. É um momento muito difícil”, disse uma parente de uma das vítimas.

Exigências

Moradores do Distrito de São Luiz fizeram exigências para evitar que novos acidentes aconteçam no local. Eles pedem que a Prefeitura de Londrina construa um quebra-molas na rua onde ocorreu o acidente.

“É preciso tomar providências para que isso não aconteça de novo”, disse um morador.

“Um quebra-molas aqui seria fundamental para evitar novos acidentes”, disse outro morador.

A Prefeitura de Londrina informou que irá analisar a situação e tomar as medidas necessárias.