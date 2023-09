Ações de trânsito da PRE reforçam segurança em Londrina e região durante a Semana Nacional de Trânsito

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) reforçou suas ações de trânsito em Londrina e região durante a Semana Nacional de Trânsito, que ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro.

Em parceria com outros órgãos de trânsito da região, como Polícia Rodoviária Federal, Companhia de Trânsito do 5⁰ BPM, Guarda Municipal de Londrina e CMTU, a PRE realizou operações de fiscalização de trânsito em diversos pontos da cidade e região.

Durante a Operação de Radar na PR-445, a PRE autuou 188 motoristas por excesso de velocidade nos KM 71, 75 e 77 da rodovia, perímetro urbano da mesma.

As ações da PRE visam conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e garantir a segurança de todos. A PRE pede a colaboração de todos os motoristas para que respeitem as leis de trânsito e contribuam para um trânsito mais seguro.