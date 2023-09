Conrado Scheller alcança 76,4% de aprovação em Cambé

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller (União), tem uma taxa de aprovação de 76,4%, segundo uma pesquisa recente. O trabalho árduo e eficiente do prefeito tem gerado frutos em várias áreas, consolidando Cambé como um município de destaque na região.

Cambé tem se destacado na geração de empregos e na atração de novas empresas para a região. A cidade atraiu empresas como a multinacional alemã Bosch, que abriu uma fábrica na cidade em 2022, gerando mais de 1.000 empregos diretos.

A segurança em Cambé atingiu um nível notável, com a cidade classificada como a quarta mais segura do Paraná e a que menos perde seus jovens por mortes violentas em todo o Estado. Essa conquista é resultado do compromisso do prefeito com políticas de segurança pública eficazes, como o aumento do efetivo policial e a implantação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade.

Conrado Scheller também direcionou esforços para melhorar a saúde pública e a educação em Cambé. A cidade inaugurou um novo hospital municipal em 2022 e reformou diversas escolas públicas.

O prefeito Conrado Scheller é um líder eficaz que tem trabalhado para melhorar a vida de todos os cidadãos de Cambé. Sua taxa de aprovação reflete a satisfação da população com sua liderança e seu compromisso com o desenvolvimento da cidade.