Tentativa de Feminicídio Abala Cambé: Mãe e Filha Vítimas de Ataque com Faca

Em uma noite que inicialmente tinha todos os ingredientes para ser tranquila, a tragédia tomou o lugar da alegria em Cambé. Uma mulher de 32 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio e uma agressão brutal, perpetrada pelo seu atual namorado. A situação ficou ainda mais angustiante quando a filha da vítima, uma adolescente de 14 anos, ao presenciar a mãe sendo atacada com golpes de faca, corajosamente tentou intervir e acabou ferida também. Esse terrível incidente aconteceu na noite do último sábado (16), na residência onde as vítimas moram, localizada na rua Zacarias de Goes Vasconcelos, no bairro Jardim Novo Bandeirantes.

No decorrer da noite, uma discussão acalorada entre a vítima, identificada como K. B. da Silva, de 32 anos, e seu atual namorado. A tensão atingiu seu ponto máximo quando o agressor agarrou uma faca de cozinha e a utilizou para desferir golpes na direção de K. Os golpes terríveis atingiram a região do rosto e da cabeça da vítima, causando profusos sangramentos. A adolescente de 14 anos, filha de K., também sofreu ferimentos no rosto ao tentar defender sua mãe dos ataques com a faca.

O caos só chegou ao fim quando a Polícia Militar, juntamente com equipes do Siate e SAMU, foi chamada para atender a essa terrível ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, o agressor já havia conseguido fugir em uma motocicleta.

As informações iniciais apontam que o suspeito responde pelo nome de Jefferson e reside na região do Jardim Maracanã, em Londrina. Apesar dos esforços das autoridades, as equipes policiais não conseguiram localizá-lo até o momento.

Mãe e filha foram prontamente estabilizadas no local e, em seguida, encaminhadas a hospitais. A jovem foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Londrina, enquanto K. foi transferida para um hospital em Cambé.

A Polícia Civil agora está encarregada da investigação deste caso angustiante.