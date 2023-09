MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2023

VÍRUS DE CELULAR DESVIA PIX E LIMPA CONTA BANCÁRIA: SAIBA COMO EVITÁ-LO

Um vírus de celular capaz de desviar dinheiro via Pix vem crescendo no Brasil, segundo a empresa de cibersegurança Kaspersky.

O programa malicioso responde por 1.385 registros de golpes em 2023, de acordo com o levantamento feito a pedido da A liderança nos países latino-americanos é dos vírus da família Banbra, usados em acesso remoto a celulares na mão fantasma, com 2.039 ocorrências.

Na fraude do Pix, criminosos conseguem trocar o destinatário e o valor da transferência. O programa malicioso (malware) trabalha antes da solicitação da senha —os poucos indícios são tremedeira na tela e lentidão para carregar. Os estelionatários levam até 95% do saldo da conta.

Para infectar os celulares, os crackers —hackers voltados a atividades criminosas— usam notificações e aplicativos falsos. Em um dos episódios, por exemplo, o golpe começava com o anúncio de uma atualização do WhatsApp. Quem baixava a “Atualização Whats App v2.5” ficava com o aparelho celular comprometido. O app foi retirado do ar da Google Play, após aviso da Kaspersky.

O analista sênior de segurança Fabio Marenghi afirma que mantém contato constante com a empresa responsável pelo sistema operacional do Android. O modo de operação foi apresentado na Conferência Latino-Americana de Cibersegurança da Kaspersky, realizada na Costa Rica.

Em nota, o Google afirma que segurança na sua loja de aplicativos é uma prioridade.

Também existe vírus para dispositivos da Apple, mas é menos comum. Para se prevenir, deve-se suspeitar de qualquer notificação que peça “acesso às opções de acessibilidade”. Isso vale tanto para solicitações do navegador quanto de aplicativos, diz Marenghi. Após realizar a fraude, o programa se desinstala.

Folha de S.Paulo, 18 Setembro de 2023. San José – Jornalista viajou a convite da Kaspersky

Jorge Messias diz que órgão da secretaria criada a serviço da ditadura petista, um braço da AGU, que investiga rede "profissional" na disseminação, tidas como 'fake news'. Gazeta do Povo 18.9.2023

O ESTADO DE S.PAULO

Mineradoras e siderúrgicas puxam pagamento de dividendos na Bolsa

O que fazer para zerar o rombo fiscal

Eletrobras fecha captação de R$ 7 bilhões em debêntures

‘É o governo que decide se quer produção local ou mais itens chineses’

‘É impossível zerar a fila do INSS’, afirma ministro

‘O governo tem de ter juízo e cortar gastos’

Antes de ir a julgamento, chance de chegar a um consenso chega a 75%

Com uma ação contra planos a cada 25 minutos, TJ aposta em conciliação

Henrique Meirelles:A falta que fazem as reservas

Claudio Adilson Gonçalez: Carga tributária brasileira: alta, iníqua e ineficiente

Carlos Pereira: Paradoxos das instituições democráticas

O GLOBO

Governo faz ’road show’ para atrair investidor verde

Exportações do agro farão país ter recorde este ano

PNI, 50 anos: Programa de Imunizações completa cinco décadas em meio a desafios

A toque de caixa: Câmara amplia rotina de tramitação relâmpago e reduz debate em projetos de interesse do Centrão

FOLHA DE S.PAULO

Campos Neto vai de assíduo a persona non grata no Planalto

País não tem como se igualar a plano de subsídio dos EUA

Reforma tem que rever concursos, defende Haddad

Petróleo e mineração tiveram incentivo na Amazônia, diz estudo

Parcela de brasileiros que sente melhora na economia atinge pico

Haiti deve ter nova missão multinacional para conter violência

Orçamento e entraves limitam União Africana diante de crises

Pacientes que usam flor de maconha temem o fim da importação

PRF, quase centenária, foi de polícia das estradas a força repressiva

Causas de acidente que matou 14 no AM são investigadas

9 em cada 10 cidades têm menos de um psicólogo por mil habitantes no SUS

VALOR ECONÔMICO

Instalação de novas fábricas de celulose e papel alimenta corrida por madeira e terras

Setor avalia que não há disponibilidade do insumo para novos projetos no segmento pelo menos até 2027

BC coordena expectativas e mercado aposta em corte da Selic de 0,5 ponto

De 140 instituições ouvidas pelo Valor, 139 esperam que a Selic caia de 13,25% para 12,75% ao ano, enquanto uma projeta baixa de 0,25 ponto

Foco nas pessoas

Em novo episódio do CBN Professional, CEO da Porto conta que a maior parte de sua agenda é direcionada ao capital humano, em atividades de escuta, formação, direcionamento e estratégias

IR em doações e herança divide ministros do STF

Na avaliação de advogados, o ideal seria que o Supremo Tribunal Federal levasse o tema a julgamento em repercussão geral, o que daria orientação às instâncias inferiores

Rússia assume a liderança na venda de diesel ao Brasil

De janeiro a agosto, 35,6% do valor importado em diesel pelo Brasil veio da Rússia; foram 40,6% em volume, deixando para trás os americanos, tradicionais exportadores do combustível

CPI da Americanas vai propor 4 projetos para mercado de capitais

Garantir proteção ao “informante de boa fé” que denunciar irregularidades em empresas privadas e punir fraudes estão entre os objetivos das propostas

O ‘conflito fiscal monetário’ continua em cena

O grau de incerteza fiscal não voltou ao nível observado antes do arcabouço, mas a alta recente dos juros reais de longo prazo mostra que a nova regra não é vista como uma solução estrutural

Problema do Conselho Federativo pode ser diferente do que se fala

Alerta do TCU aponta outros riscos que não pacto federativo e esvaziamento das competências do Senado

Pela primeira vez, menos de 10% dos ocupados são sindicalizados

Reforma trabalhista e mudanças estruturais no mercado acentuaram tendência de queda

CEOs americanos temem os impactos da polarização

Um número crescente de executivos está preocupado com a intolerância que divide funcionários e inflama o consumidor

Energia renovável que também regenera os oceanos

Por não se tratar de uma fonte intermitente como a eólica e a fotovoltaica, conversão é mais fácil de ser compartilhada com a energia das usinas hidroelétricas

Robotização e aplicações industriais diminuem o tempo da obra

Projetos corporativos e de padrão econômico ganham eficiência com uso de tecnologia, informam executivos da Kallas e da Engeform

Petrobras faz acordo para gás com Coppe

Estatal e centro de pesquisa da UFRJ assinaram parceria para desenvolver tecnologia que irá melhorar aproveitamento no gás natural

Preço da madeira dispara e desafia papeleiras

Valor médio do eucalipto em pé no Brasil saiu de R$ 40,20 o metro cúbico, em 2019, para R$ 115,40 neste ano; no caso do pinus, subiu mais de 60% em um ano

Mais independência para o contador, menos inconsistências contábeis

Acadêmico sugere que profissional responsável pela elaboração dos balanços responda diretamente ao conselho de administração

“70% do meu tempo é reservado para pessoas”, conta o CEO da Porto

Roberto Santos é o convidado do podcast e fala sobre o desafio da transformação digital para o negócio, clientes e funcionários

Queda dos preços impulsiona consumo de carnes no Brasil

Pesquisa da Horus mostra que as proteínas animais estão mais presentes nos carrinhos dos supermercados hoje do que no auge da pandemia

Dinheiro ‘esquecido’ tem R$ 2 bi de falecidos

Montante a ser devolvido a herdeiros representa 28% do total disponível na ferramenta do BC, mas resgate requer inclusão em inventário, processo burocrático e caro

Mais de 60% das dívidas negativadas são pagas

Os dados são do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian

Grande banco está mais preparado para a disputa

Nos últimos anos, as instituições reforçaram a infraestrutura e investiram na especialização

Pena de perdimento ganha nova versão

A Lei nº 14.651/2023 reflete o compromisso do Brasil em harmonizar seu direito aduaneiro aos princípios constitucionais e às orientações da OMC

Jornal Imparcial

GAZETA DO POVO