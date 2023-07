MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023

Perda material pode passar de R$ 50 milhões na C.Vale

Especialistas estimam que esse é o prejuízo causado pela explosão da unidade armazenadora da cooperativa em Palotina-PR (Valor)

Segundo cooperativa no Paraná, imigrantes eram trabalhadores temporários.

Dos oito trabalhadores mortos na explosão de silos da cooperativa C.vale, em Palotina (PR), na quarta (26), ao menos 6 eram haitianos, com contrato temporário por safra. Havia ainda uma pessoa desaparecida. A polícia apura as causas.Ao menos seis dos oito trabalhadores mortos na explosão ocorrida na quarta-feira (26) na cooperativa C.vale, em Palotina (PR), são haitianos, segundo a Polícia Civil. As vítimas foram identificadas como Reginald Gefrard, 30, Jean Ronald Calix, 27, Michelete Louis, 41, Jean Michele Joseph, 29, Eugênio Metelus, 53, e Donald St Cyr, 27 anos. Outra vítima identificada é o brasileiro Saulo da Rocha Batista, 54.

O ESTADO DE S.PAULO

Economista já criticou Pix e queria alíquota de 60% para o IR

Ações de Pochmann no Ipea vão de concurso enviesado a expurgos

Tebet avalia que IBGE tem baixo peso político e aceita Pochmann

Vale anuncia venda de 13% da VBM por US$ 3,4 bi

Governo registra rombo de R$ 45,2 bi em junho

Caged indica a criação de 157,1 mil vagas em junho

Como facções influenciam as taxas de assassinato

Brasil tem 1,32 milhão de quilombolas e só 12,6% vivem em territórios oficiais

Celso Ming: Hidrogênio verde, o novo pré-sal

O GLOBO

Cartão rotativo tem taxa média de 437% em junho

Governo fecha o 1° semestre com rombo de R$ 42,5 bi

(Os números invisíveis e risíveis)País gera 1 milhão de vagas de janeiro a junho

(O Taxadd) Haddad aconselhou Tebet a não entrar em ‘bola dividida’

‘Como em uma dupla sertaneja, não me incomodo em ser a segunda voz’

Petrobras ‘descola’ do preço internacional e acelera importação de combustíveis

Legado visível: Censo inédito revela que país tem 1,3 milhão de quilombolas

Fervura global: Julho de 2023 será mês mais quente da História, alerta ONU

(País da corrupção legalizada) Aécio é absolvido em ação aberta após delação de Joesley

No IBGE, Pochmann terá como desafios atraso no Censo e falta de recursos

Refinarias privadas reajustam tabela com a alta da cotação do barril

Porta fechada: Proibição da flor de cannabis deixa pacientes sem tratamento

FOLHA DE S.PAULO

Governo tem rombo de R$45,2 bi em junho, pior que o esperado

Brasil abre 157 mil vagas formais em junho, menos que o esperado

A liberação de crédito com recursos do BNDES para agroindustrial cresceu 350%

Não há possibilidade de interferência, diz ex-presidente do IBGE

Acadêmicos saem em defesa do currículo de Pochmann

Fazenda mira ganhos financeiros para zerar déficit em 2024

Renda com lucros e dividendos tem recorde de R$ 556 bi

Vale anuncia lucro 77% menor e distribuição de R$ 8,2 bi em dividendos

Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas, revela Censo

País pode ter quase 120 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço até 2025

Jornal Independente

GAZETA DO POVO

Com pausa na CPI, MST invade terras.

PP e Republicanos (se tornam cúmplices) e vão aderir ao governo Lula

Governo central registra déficit de R$ 45,2 bilhões em Junho

País gera menos emprego porque acaba com segurança do empresário

Guterres critica anúncio russo de oferecer grãos “gratuitamente” a países africanos

(A quem interessa?) Mauro Cid movimentou R$ 3,2 milhões de forma “incompatível”

Ministério Público aciona TCU para suspender oferta pública de ações da Copel

Fórmula da conta de luz será mantida após privatização da Copel; entenda a fatura

Conheça os restaurantes do 1º Festival Bom Gourmet Florianópolis

Crise na saúde em Cuba: 40% dos medicamentos na tabela básica estão em falta

EUA aconselham cidadãos americanos a deixar o Haiti o quanto antes

O que segura o preço do pãozinho, apesar das bombas na Ucrânia? Não é o governo

Decisão de Moraes sobre moradores de rua é nova afronta à separação dos poderes

Trens e caminhões são alvos de furtos de grãos rumo a portos de Santos e de Paranaguá

População de rua e ativismo ideológico judicial

Como Nayib Bukele, autoproclamado “ditador” de El Salvador, se tornou o líder mais popular das Américas

VALOR Econômico

Julho deve bater recorde de calor e ONU alerta para ‘fervura global’

Vastas áreas no hemisfério Norte estão sofrendo com calor abrasador e Xinjiang, na China, registrou temperatura acima dos 52°C

Com Campos no BC, a economia dá sinais de desaceleração

O PIB surpreendeu ao subir 1,9% de janeiro a março deste ano, em relação aos três meses imediatamente anteriores. Ante o primeiro trimestre de 2022, o salto foi de 4%

Lições das crises

Primeiro presidente da CVM, Roberto Teixeira da Costa enfatiza a importância da regulação e da transparência em livro que analisa um século de crises

Deflação obriga atacarejo a mudar estratégia

Relatórios de resultados do 2º trimestre de Atacadão e Assaí mostram mais de um ano com quedas de 4,3% e 1,7%, respectivamente; pesquisa da Nielsen apresenta recuos ainda mais acentuados

A distância entre discurso e prática no governo Lula

Faltam pouco mais de 20 bilhões para fechar as contas com déficit zero em 2024

Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas, mas só 12% em área demarcada

Levantamento a partir de dados do Censo mostra que população de quilombos vive em 1.696 cidades e não reside apenas em DF, AC e RR

Caged tem criação de vagas, mas saldo já desacelera

Com 157,2 mil empregos formais líquidos abertos em junho, queda é de 44,8% em relação ao mesmo mês de 2022

Fazenda estuda tributar benefícios fiscais do ICMS

Objetivo é elevar arrecadação para alcançar meta de déficit primário zero no ano que vem

Novo presidente pretende fazer mudança ‘estrutural’ no INSS

Ideia é acabar com represamento de pedidos e fazer com que análise dos 800 requerimentos mensais seja concluída em 45 dias

PIB dos EUA sobe 2,4% no 2º tri e reduz temores de recessão

Outros dados divulgados ontem também contribuíram para reforçar as expectativas de que a maior economia do mundo caminha para um ‘pouso suave’

Países do Brics podem se tornar satélites da China

Grupo criado em 2001 precisa tomar cuidado para não parecer mais um fã-clube de Pequim do que um comitê diretivo para os países emergentes

Agricultor da Caatinga é o mais vulnerável aos riscos climáticos

A produtividade agropecuária local é mais sensível e ainda mais afetada quando o nível de seca aumenta na comparação a outras regiões

Fiscal de recuperação judicial assume gestão provisória em empresa

Decisão inédita da Justiça paulista elege o chamado “cão de guarda” para exercer a função de sócios afastados por ordem da Justiça

Mercado que mais cresce no agronegócio, os bioinsumos carecem de regulação

Para estudiosos, faltam normas sobre responsabilização por eventuais danos ao meio ambiente e à saúde humana e que assegurem proteção jurídica do patrimônio genético