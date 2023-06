MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2023

Jornal Independente

GAZETA DO POVO

(Falando do avesso que a roupa suja esconde, a vergonha nacional)

PF prende 33 e apreende 11 armas em operação contra CAC’s

Governo retoma política de estoques públicos e vai comprar 500 mil toneladas de milho

Governo Lula “sob ditadura”, persegue jornalista e canal de TV/rádio

Bolsonaro a um voto de ficar inelegível “o poste mijando no cachorro”. Lula relativiza ditadura. Conselho muda meta para inflação

Honestos tem amigos leais sobre pressão: Moraes mantém prisão de Mauro Cid e autoriza novo depoimento nesta sexta, diz site. Bandidos não tem amigos, tem cúmplices e todos são delatores premiados, “vaza-jato”.

França tem terceira noite seguida de tumultos após morte de adolescente por policial

Toffoli vota contra tese de legítima defesa da honra em caso de feminicídio

Impostos: empresas gastam R$ 207 bilhões para seguir quase 5 mil regras, diz estudo

Gastando gordura: França diz que não haverá limite de renda para programa de passagem aérea a R$ 200 – Do Brasil gordo para o Brasil magro, em tendências econômicas

“Não acabou o jogo ainda, vamos esperar”, diz Bolsonaro sobre julgamento no TSE

Ditadura persegue opositores, é sempre a mesma retóricas. Políticos falam em nova eleição ao Senado enquanto ação contra Moro parece longe do fim. E o Brasil continua cochilando

Com Mais Médicos, formados fora do Brasil estarão no SUS sem prova de conhecimento técnico. Afinal, em questão de saúde ‘pudica’ no Brasil, o povo sempre foi os camundongos de laboratórios.

Enquanto isso…, Gabinetes de senadores abrigam servidores com renda de até R$ 48 mil

Partido Novo aciona STF contra governo por suposto descumprimento de decisão sobre orçamento secreto, (NOVO, ainda não entendeu que o STF governa o ditador espantalho)

CMN adota meta contínua a partir de 2025 e mantém alvo da inflação em 3% para 2026

Seguindo objetivo: Grupo Wagner ainda está sob proteção de lei russa que proíbe críticas direcionadas a mercenários

O ESTADO DE S.PAULO

Brasil amarga o 61º lugar em ranking sobre produtividade do trabalhador

Campos Neto diz que meta de inflação contínua é um ‘aperfeiçoamento’

Governo muda sistema de meta de inflação e fixa alvo contínuo de 3%

Setor de serviços fala em se unir a Tarcísio para adiar votação

Lula admite que projeto não vai ser aprovado na íntegra

Estados querem que unificação de impostos fique só para 2033

País cria 155,2 mil vagas em maio, mostra Caged

BC eleva para 2% estimativa de expansão do PIB

Inscrição no Enem avança 13,1% e chega a 3,9 milhões

STF: Toffoli vota pelo fim da legítima defesa da honra

O bode na sala da reforma tributária

Os jovens nunca foram tão preciosos

O rolo do Desenrola

Análise Tony Volpon: Medida ajudará a cortar juros agora mesmo só valendo a partir de 2025

O GLOBO

Projeto de desoneração da folha avança e vai para a Câmara

Estados querem mudança no sistema de impostos só em 2033

Japão suspende importação de frango do Espírito Santo

Caixa processa Pedro Guimarães por assédio moral

Decisão ‘tira o bode de sala’, afirmam economistas

Petrobras vai retomar obras de refinaria em PE

Inflação a 3%: Governo não altera percentual, mas a partir de 2025 meta será contínua

País gera 155 mil novas vagas formais em maio

Com população menor, PIB per capita sobe 5,8%

FOLHA DE S.PAULO

Maiores bancos do país aderem ao programa Desenrola

Municípios veem perda e pedem novo Censo em2025

Governo muda sistema e define meta contínua de 3% para a inflação

Desoneração de folha de pagamento vai direto para Câmara

Governadores ampliam críticas a conselho para administrar tributos

Caixa processa Pedro Guimarães por chamar empregado de ‘bambi’ e forçá-lo a comer pimenta

Governo central fica no vermelho em R$ 45 bi em maio

Meta de déficit zero eleva pressão por receitas para fechar Orçamento

Pré-sal do Brasil deve ganhar mercado por ter extração barata, afirma estudo

Megaleilão de energia prevê R$ 15,7 bi em investimentos

Volks tem dificuldade para distribuir carros acumulados em pátios

Enem 2023 tem 3,9 milhões de inscritos e interrompe queda

Dias Toffoli vota contra tese da legítima defesa da honra; STF suspende julgamento

Migração influencia queda de moradores da capital baiana

Agronegócio e mineração causam concentrações urbanas no interior

VALOR ECONÔMICO

CMN torna meta contínua, mas mantém alvo de 3% para a inflação em 2026

Nova metodologia valerá a partir de 2025 e substitui o regime atual, que leva em conta o ano-calendário

Agro sustenta o crescimento do superávit da balança comercial

O saldo atingiu US$ 60,3 bilhões no acumulado do ano até maio, recorde para o período, 73% acima do superávit de US$ 34,9 bilhões da balança total do país

Renda variável volta a liderar em junho

O dólar e o ouro amargaram os piores desempenhos no mês; a moeda americana registrou queda de 4,46%, enquanto o metal precioso caiu 6,62%

O desmonte do Banco Central

Há dez anos sem contratações, com equipe reduzida a quase metade da original, instituição ainda enfrenta pressão contra política monetária

Tesouro prevê déficit próximo a 1% do PIB este ano

Para secretário Rogérgio Ceron, indefinição das novas regras do Carf vai piorar resultado

Aspartame será declarado produto possivelmente cancerígeno pela OMS

A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), órgão ligado à Organização Mundial da Saúde, vai incluir pela primeira vez o aspartame em sua lista de substâncias “possivelmente cancerígenas para seres humanos”

Maringá vende liga de manganês para aço verde

Empresa começa a exportar 350 toneladas ao mês de ferro-sílico manganês, de baixo carbono, que será usado como insumo em siderúrgica na Finlândia

Lideranças e entidades do setor exaltam legado para agricultura

Importância de Paolinelli para a modernização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) na década de 1970 é destacada

SANTA CATARINA – único Estado de 1º mundo no Brasil, conhecido na Europa como Outro Brasil, nunca foi governado pela esquerda