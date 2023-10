MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 2023

Congresso prepara regra para emendas que tira poder de Lula

Plano prevê retomar controle sobre a verba e um cronograma de liberação para obras e municípios escolhidos pelos parlamentares. Para o próximo ano, parlamentares influentes já articulam a criação de um novo modelo de divisão dos bilhões de reais e discutem até a criação de mais um tipo de repasse: a emenda de liderança. A ideia é que os líderes de cada partido possam ser responsáveis por essa fatia da verba.Hoje não existe uma previsão de quando a emenda será autorizada e, historicamente, os governos usam isso como moeda de troca em negociações com o Congresso. É comum haver um grande volume desses repasses às vésperas de votações de interesse do Palácio do Planalto. Auxiliares de Lula na articulação política argumentam que esse calendário de liberação de emendas reduziria a margem de manobra para acordos em momentos decisivos no plenário da Câmara e do Senado. Lula também sairá enfraquecido se o Congresso aprovar a criação das emendas de liderança, porque o dinheiro para elas deverá sair dos cofres de ministros. Esse novo tipo de emenda tem sido cogitado pelo centrão após o bloco avaliar que o atual modelo deu influência demais ao governo petista.(Folha)

Petrobras faz 70 anos atrasada em esforço global por renováveis

Empresa tenta ampliar orçamento para novas tecnologias, enquanto encara restrições para mais reservas de petróleo. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Venda de carros cai, mas ano é melhor do que 2022

Em agosto, varejo fechou 127 lojas em shopping centers

Senado aprova o Desenrola com limite ao juro do rotativo

Preço do barril tem a terceira queda seguida e fecha a US$ 90,71

Ibama libera nova área, mas estatal quer Foz do Amazonas

Previdência deve incluir motorista de aplicativo

Tebet admite pequeno atraso do texto no Senado

Tributaristas propõem que a Zona Franca continue a pagar IPI

Violência: Governo lança pacote emergencial para Rio e Bahia

Em meio à seca no AM, 110 botos e tucuxis morrem na região de Tefé

Alunos mantêm greve na USP e negociação só ocorrerá amanhã

Tecnologia é testada pela Fiocruz e uma esperança contra o câncer

FOLHA DE S.PAULO

Economistas aumentam previsão de inflação para 2024

Campos Neto afirma que BC apoia busca do governo por 2024 sem déficit

Tebet defende rigor nos gastos públicos por meta fiscal zero

INSS muda regra para ampliar auxílio-doença sem perícia

Quarta maior hidrelétrica do país suspende operações por seca no rio Madeira, em RO

Senado aprova regras para Desenrola e teto do rotativo

Conciliar economia e clima pede heterodoxia, diz Pascal Lamy

Afegãos ofertam propina a ONGs após Brasil dificultar vistos humanitários

Em debate, Milei afirma que não houve 30 mil desaparecidos durante ditadura na Argentina

ONU aprova nova missão no Haiti seis anos após Minustah

O GLOBO

Muito além da soja: Brasil ganha mercado externo com amendoim

Em 3 dias, 5.883 segurados do INSS são encaminhados para ‘perícia’ on-line

Minha Casa, Minha Vida: governo vai reduzir subsídio a imóvel usado

Campos Neto: receitas adicionais precisam passar no Congresso

Senado aprova Desenrola e limite para juro do cartão

Galeão tem alta de 42% em voos domésticos

Saque-aniversário: projeto vai autorizar resgate do FGTS na demissão

Petrobras mantém prioridade na Foz do Amazonas

Seca na black friday?

Vantagem da Zona Franca desvirtua reforma tributária

Operação tenta retirar 2 mil de terra indígena no PA

Mistério envolve mortes de 120 botos-cor-de-rosa e tucuxis

Seca extrema na Amazônia já afeta logística da Zona Franca

Verbas e assentamentos abrem nova crise entre governo e MST

Guajajara envia ao Ministério da Justiça dez áreas para demarcação

Governo federal tenta tirar de terra indígena 15 mil invasores

Especialistas defendem taxação extra para produtos nocivos

Cannabis medicinal beneficia pacientes com câncer, mas prescrição não deve ser banalizada

Combate à doença depende de melhorias na gestão do SUS

VALOR ECONÔMICO

Em votação simbólica, Senado aprova PL do Desenrola Brasil

Programa de renegociação de dívidas também estabelece limite para os juros do rotativo do cartão de crédito

Fazenda paulista aperta o cerco a devedor de ITCMD

Duas operações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo garantiram ao cofre público estadual uma arrecadação extra de R$ 111,8 milhões do imposto

Universidade acelera pesquisa de carro-robô

Com uso de inteligência artificial (IA), veículo entrega pacotes, comida, e trabalha na área de logística e em vigilância

Credibilidade do novo arcabouço fiscal em teste

Com a árdua tarefa de elevar a receita pública, o governo terá que administrar as expectativas caso encontre muita dificuldade em auferir a carga tributária orçada para 2024

Prefeitos vão a Brasília pressionar por mais verba para saúde

Decisão ocorre após governo federal solicitar a TCU aval para descumprir piso constitucional neste ano

Frente de prefeitos quer avaliar divisão de recursos

Entidade propõe mudança de critérios na distribuição do dinheiro

‘Empoçamento’ já supera os R$ 27 bilhões este ano

Ministério da Saúde é a área do governo com maior volume de verbas não executadas

Milei cresce na Argentina e vê chances de ser eleito no 1º turno

Sondagens feitas após debate entre os presidenciáveis mostram direitista em alta e seus principais adversários estagnados

Banco Mundial corta projeções para a China e a Ásia

Nas novas previsões do Banco Mundial, o crescimento da China em 2024 vai desacelerar de 4,8% para 4,4%, enquanto as economias em desenvolvimento do Leste da Ásia e do Pacífico deverão crescer 4,5%, ante 4,8% estimados antes

FMI aconselha países a impor taxa de carbono

Sem a medida, mudança climática poderá pôr a dívida pública de países que são grandes emissores de carbono em um caminho “insustentável”

Proposta para precatórios é correta e sem ‘contabilidade criativa’, diz Afonso

Economista concorda em tirar pagamento de dívida judicial da regra fiscal e vê com bons olhos ideia de contabilizar juros como despesas financeiras

Embrapa usa impressão 3D para obter pescados a partir de vegetais

Expectativa da estatal é de que startups e empresas se interessem pela tecnologia, permitindo que a produção ganhe escala

Parceria pode facilitar rastreabilidade no país

Parceria entre Embrapa e Associação Brasileira de Automação pode ser a chave para o país comprovar a origem legal e a qualidade da sua produção

Governo editará decreto para frear importação – Leite mais caro

Medida vai limitar os benefícios tributários de laticínios, agroindústrias e cooperativas brasileiras que participam do Programa Mais Leite Saudável e importam lácteos

Ações mais conservadoras lideram indicações

Estabilidade do Ibovespa em setembro trouxe cautela e ações mais indicadas continuam conservadoras, com forte presença de commodities, utilities e setor financeiro

Saúde financeira do cliente impacta avaliação sobre banco

Pessoas cujos gastos superam as entradas tendem a atribuir aos bancos um NPS (“net promoter score”, uma métrica de lealdade do usuário) mais baixo, diz pesquisa

São Paulo recupera R$ 111,8 milhões de ITCMD

Valor foi arrecadado pela Fazenda após duas operações que resultaram em autorregularização pela maioria dos contribuintes abordados

A decisão do Supremo sobre a Lei dos Caminhoneiros

A não modulação dos efeitos pelo STF gerou “efeito surpresa”, contrariando o princípio constitucional da segurança jurídica

STF valida aplicação do voto de qualidade no Carf

Ministros trataram sobre o desempate no conselho em um processo da Whirlpool contra uma cobrança de R$ 1,86 bilhão

GAZETA DO POVO

A quem interessa o fim da PRF, instituição que mais apreende drogas no mundo

Eleições em conselhos tutelares são vitória da sociedade

“O Debate Essencial”: Judiciário não pode usar pretextos para relativizar princípios

Janja usurpou funções públicas? Oposição questiona, mas quem sai perdendo é Alckmin

Putin cita Che Guevara e Fidel Castro em evento na Rússia com o PT e mais 4 partidos brasileiros

Ex-deputado Abelardo Lupion é feito refém em assalto à fazenda da família, no PR

Pacheco defende limite para mandato de ministro do STF: “seria bom para o país”

Quem é Robert Fico, o esquerdista que quer engrossar o coro pró-Rússia dentro da OTAN

Ministro diz que Lula deu aval para enviar ao Congresso projeto sobre saque-aniversário

Exercícios militares entre Filipinas e os EUA desafiam posição da China no mar meridional

Deputados dizem chega ao ativismo judicial e querem poder de veto ao STF

A carta branca do STF para sindicatos avançarem sobre o dinheiro do trabalhador

Mendonça interrompe quatro julgamento dos ‘presos políticos’ do 8/1

Com bufê no terraço e ‘túnel do tempo’, Spaten apresenta imagens de camarote da Oktoberfest

Regime da Nicarágua prende mais três padres católicos

Com movimento de US$ 6,5 bi, maior porto seco da América Latina sofre com estrangulamento

Pedágio, ponte de Guaratuba, Nova Ferroeste: Frente Parlamentar vai acompanhar projetos

Governo Lula registra 190 mortes de yanomamis neste ano; metade tem menos de 4 anos

NOTA: Quando fazemos várias leitura, nas fontes e compararmos em várias pautas jornalísticas, no “O GLOBO” – “FOLHA DE S.PAULO – “ESTADO DE S.PAULO”…, demais jornais dos estados do Brasil, exceto Gazeta do Povo, há informações desencontrada, números que não batem em consonância com a realidade mais próxima da população. É forçoso o teor que desencontra a realidade, denota explicitamente camuflar ou conspirar contra a realidade do nosso dia a dia. Aos poucos vamos aprendendo a ler os contos jornalísticos, que vão perdendo a confiança, pra se buscar informações mais fidedignas ou reais, mais próximas do nosso cotidiano. Exemplo, número de vagas de emprego e desempregados, número de empresas que fecham com empresas que abrem, número de entrada de investimentos estrangeiros com de saída de investimentos. Até mesmo agências de pesquisa do próprio Governo, os números não batem em harmonia entre si, ou se comparar com agências financeiras privadas, que se obrigam a dar informações fidedignas, como consultores. O que é fato e o que é fake neste governo? Diferente de sermos obrigados a votar ao assinar seu voto, somente pra dar o poder pra quem decide o resultado, e usar este poder como bem quer, e chamar isso de “democracia”, os jornais terão mais recurso do poder político dominante, do que dos assinantes. Resta saber, quantos perderá tempo pra ler e decifrar o que é fake, conto pra bobo ler, ou ponto relevante que interessa e seja verdadeiro. É forçoso a tentativa de influenciar e manipular a mente dos incautos.