Corrida AZ Localiza AI Run em Cambé Marca o Início das Festividades de Aniversário da Cidade

No último dia 1º de outubro, a cidade de Cambé deu inicio as celebrações dos seus 76 anos de história com a realização da corrida AZ Localiza AI Run. O evento reuniu corredores de diversas idades para percorrerem distâncias de 5 e 10 quilômetros, em uma competição emocionante que contou com a organização impecável da Iris Eventos Esportivos.

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR AS FOTOS DA CORRIDA DE RUA AZ LOCALIZA AI RUM

Aqui estão os resultados do percurso de 5 km da Corrida AZ Localiza AI Run em Cambé:

Colocação Geral Feminino:

Deise Marquês Cezar, da categoria Feminino 35-44, representando a equipe TEAM CAPEL RUN, conquistou o primeiro lugar geral feminino, completando os 5 km em 20 minutos e 33 segundos. Sandra Regina de Souza, na categoria Feminino 45-54, representando a equipe REFRICAR AR CONDICIONADO ARAPONGAS, ficou com a segunda colocação geral feminina, cruzando a linha de chegada em 22 minutos e 7 segundos. Andréa Adélia Bernardes, na categoria Feminino 45-54, representando a equipe FOZ DO IGUAÇU, assegurou o terceiro lugar geral, com um tempo de 23 minutos e 9 segundos.

Classificação Geral Masculino:

Fernando de Sousa Bandeira, na categoria 25-34, representando a equipe PERFORMANCE, conquistou o primeiro lugar geral masculino, completando os 5 km em impressionantes 17 minutos e 20 segundos. Henrique Rúbio Vicente, na categoria 18-24, representando a equipe BELIEVERE E RUN, ficou em segundo lugar geral masculino, com um tempo de 18 minutos e 47 segundos. David da Silva Mariano, na categoria 25-34, representando a equipe TUCANOS, assegurou o terceiro lugar geral, completando a corrida em 19 minutos e 12 segundos.

Faixa Etária Feminino:

Além da classificação geral, também destacamos os resultados das corredoras em diferentes faixas etárias:

Ruter Rodrigues, da equipe PERFORMANCE, na categoria F. 35-44, completou os 5 km em 23 minutos e 30 segundos.

Suzana Evangelista de Nelo, da equipe PERFORMANCE, na categoria F. 35-44, cruzou a linha de chegada em 23 minutos e 43 segundos.

Genecy Aparecida da Silva, representando a equipe TEAM OFF ROAD, na faixa etária F.55 -6+, terminou a prova em 27 minutos e 37 segundos.

Maria Alves da Silva Pivetta, na categoria F. 55-6+, representando a equipe TUCANOS, completou os 5 km em 27 minutos e 47 segundos.

Ananda Valeria Cruz Correia, na faixa etária F. 18-24, terminou a corrida em 30 minutos e 42 segundos.

Gabriely de Oliveira Godoy, na categoria F. 00-17 e representando a equipe RUN BODY ATHLETICS, cruzou a linha de chegada em 32 minutos e 58 segundos.

Maria de Lourdes Piv, na faixa etária F.65-99 e representando a equipe GOLDEN RUNNERS, completou os 5 km em 35 minutos e 52 segundos.

Faixa Etária Masculina:

Na categoria masculina, também destacamos os resultados por faixa etária:

Carlos Magno Carvalho Ferreira, na categoria M. 35-44 e representando a equipe CARPE DEAM, conquistou o primeiro lugar com um tempo de 19 minutos e 19 segundos.

Leonardo Schonenberg Almeida, na categoria M.18-24 e representando a equipe TUCANOS, ficou em segundo lugar geral masculino, com um tempo de 19 minutos e 37 segundos.

Dirceu Narcos da Silva, completou os 5 km em 20 minutos e 59 segundos.

Hélio Sebastião da Costa, na categoria M.55-6+ e representando a equipe PAPA-LÉGUAS, cruzou a linha de chegada em 22 minutos e 8 segundos.

João Vitor de Campos, na categoria M. 00-17 e representando a equipe PERFORMANCE, terminou a prova em 24 minutos e 40 segundos.

José Miguel Alonso, na categoria M. 65-99, completou os 5 km em 25 minutos e 49 segundos.

Adilson dos Santos, na categoria M. 35-44 e representando a equipe LP RUN, assegurou um tempo de 19 minutos e 37 segundos.

Gidyelluts dos Santos, na categoria M. 25-34, terminou a corrida em 20 minutos e 3 segundos.

Arthur Wetsser dos Santos, na categoria M. 18-24 e representando a equipe PERFORMANCE, cruzou a linha de chegada em 20 minutos e 50 segundos.

Nivaldo Góes da Silva, na categoria M. 45-54 e representando a equipe PERFORMANCE, completou os 5 km em 22 minutos e 15 segundos.

Claudinei de Oliveira, na categoria M. 55-6+ e representando a equipe SEMPREX, terminou a prova em 23 minutos e 22 segundos.

Antenor Daluaqua, na categoria M. 65-99 e representando a equipe IMPERIAL RUNNERS, completou os 5 km em 26 minutos e 41 segundos.

João Vitor dos Santos Silva, na categoria M0017 e representando a equipe CARPE DEAM, cruzou a linha de chegada em 27 minutos e 53 segundos.

Diego Batista Lina Fernandes, na categoria M3544 e representando a equipe R80, assegurou um tempo de 19 minutos e 49 segundos.

Felipe Ghirardelli, representando a equipe CARPE DEAM, terminou a corrida em 20 minutos e 27 segundos.

Felipe Alexandre da Silva, na categoria M1824, completou os 5 km em 22 minutos e 6 segundos.

Lauder Schumacher, na categoria M5569, terminou a prova em 23 minutos e 40 segundos.

Dionisio Montini Junior completou os 5 km em 24 minutos e 19 segundos.

Luiz Hiroaki Sato, na categoria M6599 e representando a equipe R80, cruzou a linha de chegada em 28 minutos e 32 segundos.

Lucas Alves da Silva, na categoria M0017, terminou a corrida em 38 minutos e 49 segundos.

Resultados dos 10 km na Corrida AZ Localiza AI Run em Cambé

Continuando a cobertura da emocionante corrida AZ Localiza AI Run em Cambé, agora apresentamos os resultados dos participantes na categoria de 10 quilômetros. A competição reuniu atletas de diversas idades, que demonstraram grande determinação e espírito esportivo.

Classificação Geral Feminina 10 km

Lucir de Souza, representando a equipe INDIVIDUAL, conquistou o primeiro lugar geral feminino, completando os 10 km em 48 minutos e 33 segundos. Adelaine Barbosa, da equipe TUCANOS, ficou com a segunda colocação geral feminina, cruzando a linha de chegada em 49 minutos e 34 segundos. Cassiana Pereira Goulart, na categoria F3544, garantiu a terceira colocação geral, com um tempo de 50 minutos e 46 segundos.

Classificação Geral Masculina 10 km

André Luiz Alves Quirino, representando a equipe TUCANOS, conquistou o primeiro lugar geral masculino, completando os 10 km em impressionantes 33 minutos e 27 segundos. Carlos Rogério Anselmo, da equipe TUCANOS, ficou em segundo lugar geral masculino, com um tempo de 36 minutos e 38 segundos. Reginaldo José da Silva, representando as equipes BELIEVE AND RUN e NAURÍCIO LOPES, assegurou o terceiro lugar geral, completando a corrida em 37 minutos e 40 segundos.

Faixa Etária Feminina 10 km

A corrida também homenageou os atletas em diversas faixas etárias, reconhecendo seu desempenho excepcional.

Destacamos algumas das corredoras notáveis:

Lilian Dalete Siqueira Vieira, na categoria F4554, completou a prova em 52 minutos e 6 segundos.

Janaina Antunes Tricarico, da categoria F3544, conquistou um tempo de 53 minutos e 16 segundos.

Naira Neisser dos Santos, na faixa etária F2534, completou os 10 km em 53 minutos e 39 segundos.

Beatriz de Freitas Fortini, representando a equipe SUZUKI TEAM LONDRINA, terminou a corrida em 57 minutos e 14 segundos.

Rosemary Padial Tabacni, com um tempo de 57 minutos e 38 segundos.

Luciana Nedeiro da Silva Coimbra Pereira, na categoria F3544, cruzou a linha de chegada em 54 minutos e 17 segundos.

Nathany Ferreira Lourenço da Silva, na faixa etária F2534, completou os 10 km em 58 minutos e 35 segundos.

Gilda Maria Borges da Silva, na categoria F4554, terminou a prova em 55 minutos e 43 segundos.

Luzia Vieira dos Santos, na faixa etária F5564, completou a corrida em 59 minutos e 22 segundos.

Priscila Macedo Marinho Luch, representando a equipe CARPE DEAM, cruzou a linha de chegada em 56 minutos e 7 segundos.

Teresinha Tsuji Fujii, na categoria F5564, terminou a prova em 1 hora, 11 segundos.

Erika Nunes Alves, da equipe BRAVOS IBIPORÃ, completou os 10 km em 1 hora e 13 segundos.

Lenita Carrinho de Santana, representando a equipe BEES RUN, terminou a corrida em 1 hora e 55 segundos.

Faixa Etária Masculina 10 km

Na categoria masculina, os atletas também demonstraram grande habilidade e determinação em seus desempenhos.

Destaques incluem:

Edson Rodrigues do Vale, na faixa etária M2534, completou a corrida em 38 minutos e 17 segundos.

Wagner Fernandes da Silva, representando a equipe TUCANOS, terminou a prova em 39 minutos e 52 segundos.

Samuel Barzura de Souza, na categoria M1824, cruzou a linha de chegada em 41 minutos e 7 segundos.

Anderson Norães, representando o GRUPO LP RUN, completou os 10 km em 45 minutos e 32 segundos.

Edson Ferreira Barros, da equipe TUCANOS, terminou a corrida em 46 minutos e 15 segundos.

Sérgio Ricardo Manoel, na categoria M4554, completou a prova em 47 minutos e 42 segundos.

Fouad Sandis Salomão, na faixa etária M6599, terminou os 10 km em 50 minutos e 13 segundos.

Cristian Hideyuki Ieda Nanoihe, representando a equipe BELIEVE RUN – LEANDRO PONTE, completou a corrida em 38 minutos e 53 segundos.

Tiago Barbosa de Souza Vieira, na categoria M3544, terminou a prova em 40 minutos e 18 segundos.

Guilherme Amaral, na faixa etária M1824, cruzou a linha de chegada em 44 minutos e 34 segundos.

Edson Dias, representando a equipe F7 RUNNERS, completou os 10 km em 47 minutos e 25 segundos.

Carlos José da Silva Guimarães, na categoria M4554, terminou a corrida em 48 minutos e 8 segundos.

Francisco Cândido Fernandes Neto, na faixa etária M6599, completou a prova em 59 minutos e 44 segundos.

Claudemer Machado da Silva, representando o GRUPO LP RUN, terminou os 10 km em 41 minutos e 34 segundos.

Genivaldo Pereira, na faixa etária M2534, completou a corrida em 43 minutos e 14 segundos.

Elio Francisco Carvalho, com um tempo de 48 minutos e 19 segundos.

Valdenir Mariano Dias, na categoria M4554, terminou a prova em 49 minutos e 53 segundos.

João Pedro Pires Ferreira, na faixa etária M1824, cruzou a linha de chegada em 52 minutos e 22 segundos.

Sokuchin Uehara, com um tempo de 1 hora, 38 minutos e 32 segundos.

Homenagem Especial a Jefferson Luiz de Oliveira (Jeffinho)

A corrida também teve um momento emocionante, com a participação de Jefferson Luiz de Oliveira, conhecido carinhosamente como Jeffinho. Jeffinho é um guerreiro que luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), e sua determinação e espírito inspiram a todos.

A Corrida AZ Localiza AI Run em Cambé foi um verdadeiro sucesso, celebrando não apenas a prática esportiva, mas também a superação e a solidariedade. Parabéns a todos os participantes e aos vencedores!