Instituto realiza programação na 1ª Semana de Conscientização do Luto Gestacional e Neonatal em Londrina

O Instituto Para Sempre Luna realiza, entre os dias nove e 15 de outubro, a 1ª Semana de Sensibilização e Conscientização do Luto Gestacional e Neonatal de Londrina, com o tema “Uma vez família, para sempre família!”. A programação gratuita, aberta ao público e direcionada a famílias enlutadas contará com roda de conversa on-line, encontro de acolhimento num campo de lavanda e onda de luz na Praça Nishinomiya.

“Esta é a primeira vez que teremos uma semana de conscientização relacionada ao luto gestacional e neonatal em Londrina, um assunto que precisa ser discutido para deixar de ser um tabu”, afirma Iza Simão, presidente do Instituto Para Sempre Luna, que é uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de realizar ações de assistência social, de saúde, educação e defesa dos direitos relacionados ao luto parental, em especial, ao luto gestacional, perinatal ou neonatal. O objetivo é atender pessoas que passam por perdas gestacionais, perinatais e neonatais, pessoas empáticas à causa e profissionais de saúde que lidam com o processo do luto, atuando também na contribuição da formação, realizando palestras, rodas de luto, entre outros projetos.

Programação

No dia nove de outubro, às 19h, haverá uma roda de conversa on-line, através de uma live no perfil do Instagram do Instituto, com o tema: “Como a atuação do profissional de saúde influencia na resolução do luto gestacional, perinatal e neonatal”. Entre as convidadas, além da mediação de Iza, live contará com presença da enfermeira obstétrica Patricia Prudencio e a psicóloga obstétrica Natalia Lemos, além da presença da Athainan Baroni, uma mãe enlutada com experiência positiva quanto ao acolhimento. A participação é gratuita.

No dia 12 de outubro, feriado do Dia das Crianças, será realizado o Encontro de Acolhimento Especial na Santa Lavanda (Rodovia Mabio Gonçalves Palhano), das 9h às 12h. O evento é dirigido a famílias enlutadas e as vagas são gratuitas, mas, limitadas. Os participantes serão recebidos pelos anfitriões para uma breve aula sobre a lavanda dentata e seus benefícios. Em seguida, poderão ir até o campo para tirar fotos e colher seu próprio buquet de lavanda. No fim, haverá uma roda de acolhimento.

Já no dia 15, quando se celebra o Dia Internacional da Conscientização da Perda Gestacional ou do Recém-Nascido, será realizada a Onda de Luz, aberta ao público, das 16h às 20h, na Praça Nishinomiya, com foodtrucks e programação especial.

Mundial, o evento é uma homenagem aos filhos de breve vida. Às 19h serão acesas velas em homenagens aos filhos falecidos. A organização pede que cada participante leve sua vela, além de enviarem os nomes dos filhos falecidos, para serem homenageados no dia da Onda de Luz.

Todas as informações e inscrições podem ser encontradas no perfil do Instituto no Instagram: @parasemprelunainstituto.