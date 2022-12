O Estado de S. Paulo

Manchete: Estados preparam aumento de ICMS para recompor caixa

Aumento de gastos leva mercado a prever juro alto por mais tempo

Senado deve limitar a dois anos a retirada do Auxílio Brasil do teto

Construtoras apostam em vendas maiores no segmento econômico

Bancos querem que governo eleito defina regra fiscal e medidas para crescimento

Governador eleito quer Guedes na Secretaria da Fazenda paulista

Mais arrocho global de juros

Receita fixa em US$ 10 mil limite para posse de moeda

Seletividade na tributação -, o que virá do PT na reforma tributária

Embraer quer aviões híbridos e a hidrogênio para cortar emissões

Dólar e China favorecem papel e celulose

Juros prejudicam papéis do setor de varejo

Grandes da área não querem custos

Incorporadora menor será beneficiada

BC adia concessão de selo de ‘bom pagador’ voltado ao setor de construção civil

Cientistas observam alterações no acasalamento e namoro de animais

Julgamento de Cristina amplia ainda mais a polarização na Argentina

O Globo

Manchete: Com futebol à brasileira, seleção goleia e avança

Receita Federal abre concurso: salário inicial chega a R$ 21 mil

Sete em cada dez autônomos querem carteira assinada

Unimed-Rio acumula dívida milionária com prestadores

Equipe de transição se reúne com Petrobras e mira política de preços

Proposta chega à CCJ

PT deveria desistir de modificar o plano de investimentos da Petrobras

Após 1 ano, vacina para chikungunya ainda protege

Em ato anti Constitucional, TSE suspende Bia Kicis e Cabo Junior nas redes

Com temor ao Contragolpe -. TRF1 suspende blindado para o Exército da Rússia

Folha de S.Paulo

Transição admite valor menor na PEC, até R$ 135 bi

Base de petista na Câmara e no Senado é, e será insuficiente

Responsabilidade social e responsabilidade fiscal

A hora e a vez do Jovem Aprendiz

STF, corrupção e “o que é” Democracia?

Favela e economia

Tarcísio segue Dória ‘traíra’ ao buscar ministeriáveis para Governo de SP

Nunca fui bolsonarista raiz, diz Tarcísio

Juros futuros voltam a subir, Bolsa cai e dólar avança com expectativas sobre a PEC

Para segurar preços, país troca biocombustíveis por derivados de petróleo

Enfim, um acordo

Concurso da Receita Federal tem salário de até R$ 21 mil e abre inscrições no dia 12

Saiba o que muda com a aprovação do marco legal dos criptoativos

Limite em espécie em viagem aumenta de R$ 10 mil para US$ 10 mil

Mastercard recebe autorização prévia para compras no WhatsApp

Mercado Livre vai ao Cade contra App Store

Sem alta de renda, consumidor interno terá dificuldade para competir pelos alimentos

Passando a boiada fiscal

Consumo exagerado de adoçantes pode comprometer o paladar, diz estudo.

Ações paliativas não significam morte iminente do paciente

Valor Econômico

Custo da dívida de empresas deve cair mais do que a Selic

Entre os fatores que devem influenciar o recuo estão a queda nos preços das commodities e no índice da inflação, prvê Cermec/Fipe

PEC pode prever gasto extra por 2 anos

Prazo de duração foi decidido em reunião de parlamentares com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL)

Recuperação fiscal fica inviável, diz RJ

Para Leonardo Lobo, secretário da Fazenda fluminense, perda de receita com mudança de alíquota do ICMS alterou contexto financeiro da época da assinatura do Regime de Recuperação Fiscal (RRF)

Governo tem R$ 15 bi ‘parados’ para remanejar entre pastas

Se não for gasto, recurso pode tapar buraco da máquina federal

Desembolsos do crédito rural aumentam 19%

Nesta temporada, as contratações continuaram a ser puxadas pelas linhas de custeio

Grifes investem na moda que não envelhece

Temporada de desfiles de verão mostrou marcas investindo em texturas e modelagens que dão um verniz de luxo às criações, com peças mais elegantes e confortáveis

Com livro e manifesto, Fiocruz defende complexo industrial nacional de saúde

Pesquisadores dizem que iniciativa nesse sentido no país não sairia ‘do zero’, mas que necessariamente teria de fortalecer alguns segmentos da cadeia

No Rio, farmácias prometem para 2023 remédio contra covid

Ainda não há data certa para a chegada às prateleiras do antiviral Paxlovid, desenvolvido pela Pfizer

Um mercado de trabalho desafiador

Levantamento do FGV Ibre sugere que grande parte do expressivo grupo dos trabalhadores por conta própria esteja nessa situação mais por necessidade do que por vontade, podendo mudar para a condição de empregado se tiver a opção

7 em cada 10 trabalhadores sem carteira querem vaga formal

Desejo é maior entre quem ganha até 2 mínimos, diz pesquisa da FGV

Economistas sugerem ‘waiver’ de até R$ 150 bi

Gilberto Borça Jr. e Manoel Pires sugerem manter constante o gasto primário em proporção do PIB

Estímulo fiscal pode dar falsa impressão de PIB melhor, diz HSBC

Para Ana Madeira, economista-chefe do banco, gasto público maior tira qualidade da atividade e afeta potencial de crescimento

Se não forem gastos até o fim do ano, recursos podem tapar buracos orçamentários de várias áreas da máquina federal